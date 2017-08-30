Рахим Стерлинг не покинет "Сити"

Вингер Рахим Стерлинг не покинет "Манчестер Сити до закрытия летнего трансферного окна, независимо от исхода саги вокруг нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Накануне в прессе появилась информация, что Стерлинг, забивший два гола в трех первых матчах нового сезона, может стать разменной монетой в сделке по приобретению "горожанами" Санчеса.



Сообщалось, что на включении 22-летнего игрока сборной Англии в сделку настаивают сами "канониры". Однако Sky Sports утверждает, что "Сити" исключает вариант с уходом Рахима.



Получив отказ на предложение в 50 миллионов фунтов, "горожане" собираются предпринять новую попытку заполучить Санчеса. "Сити" надеется рассчитаться с "Арсеналом" только деньгами, не отдавая кого-либо из своих игроков.