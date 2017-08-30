"Арсенал" продал Гиббса в "Вест Бромвич"

Киран Гиббс "Вест Бромвич" укрепил левый фланг обороны, подписав теперь уже бывшего защитника "Арсенала" Кирана Гиббса.

Гиббс провел в клубе с "Эмирейтс" больше 10 лет и 200 матчей, выиграл три Кубка Англии и дважды Суперкубок Англии. В последние годы Киран утратил доверие главного тренера Арсена Венгера, который использовал на его позиции Начо Монреаля.

Отсутствие игровой практики и, как следствие, незначительные шансы на попадание в сборную Англии не оставили Гиббсу другого выбора, кроме смены клуба. Сегодня Киран заключил четырехлетний контракт с "Вест Бромвичем", который заплатил за его трансфер 10 миллионов фунтов.

"Мы заключили очень выгодную сделку для клуба, и я очень рад, что нам удалось заполучить игрока такого калибра и опыта. В лице Кирана мы нашли то, что искали: игрока, обладающего опытом выступлений в Лиге Чемпионов и на международной арене", - сообщил главный тренер дроздов Тони Пьюлис.



Метки Арсенал, Вест Бромвич, Гиббс, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 30.08.2017 14:35

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 30.08.2017 14:51 # mancunia-planet
    для Бромвича очень неплохо, Гиббс толковый лз

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  2. pistolero-lfc 30.08.2017 14:38 # pistolero-lfc
    Гиббс за 10-ку и Крыховяк в аренду. дрозды, ликуйте

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