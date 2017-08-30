"Ливерпуль" предпочитает Лемара, а не Окслейд-Чемберлена
"Ливерпуль" не будет покупать полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена, если сможет договориться о приобретении Тома Лемара из "Монако".
В предпоследний день летнего трансферного окна стало известно, что Окслейд-Чемберлен отверг возможность перейти в "Челси", хотя чемпионы Премьер-Лиги уже согласовали размер компенсации с "Арсеналом".
Сообщалось, что отказ Алекса обусловлен его желанием продолжить карьеру в "Ливерпуле", однако The Independent утверждает, что "красные" видят в 24-летнем англичанине лишь запасной вариант на случай, если они не смогут переманить Лемара. Покупать обоих игроков "красные" не будут.
В данный момент мерсисайдский клуб продолжает переговоры с "Монако" о сделке, стоимость которой может составить 74 миллиона фунтов. Daily Mail добавляет, что "Ливерпуль" даже выслал свою делегацию во Францию.
Liverpool Echo ожидает, что в течение сегодняшнего дня "красные" узнают, смогут ли они приобрести Лемара. Если "Монако" откажет в продаже своей звезды, "Ливерпуль" обратится к запасному варианту в лице Окслейд-Чемберлена.
Если "Ливерпуль" все-таки не будет покупать Алекса, то тот, как ожидается, предпочтет остаться в "Арсенале" на заключительный год по своему контракту, нежели перейдет в "Челси".
30.08.2017 14:00
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Последние комментарии:
Ппц он даун. Просто он слабохарактерный. Боится конкуренции с тем же Моузесом. Ещет гарантии играть в основе вот и смотри на колбасу. Если аоч основа колбасы и аоч как вариант для Челси для ротации и борьбы за место, то понятно кто в АПЛ хозяин. Челси >>> колбаса
(ответить)
Почему нет конониров на сайте? Даже венгерцо ушла.
(ответить)
Готов платить 200 рублей каждый месяц админу, если поставит на сайте фильтр. Список тех, кто не могут отвечать мне, возглавляли бы астер и грит. Уже давно их не читаю, но они почему-то не перестают мне тут отвечать.
(ответить)
клоптоп клоптоп клоптоп!
(ответить)
Норм пинсы стали понимать кто главный в Англии.
(ответить)
каутиню каутиню каутиню !
(ответить)
От желания лфк зависит судьба не одного игрока. Пздц, лфк вершитель судеб.
(ответить)
Если "Ливерпуль" все-таки не будет покупать Алекса, то тот, как ожидается, предпочтет остаться в "Арсенале" на заключительный год по своему контракту, нежели перейдет в "Челси".
Без комментариев.
(ответить)
Хочу его трансфер в Челси, но в центре у нас получше исполнители, чем он. В центр не нужен, на фланг нужен!
(ответить)
частичное место в основе челси и борьба с мозесом и алонсо на позиции вингбэка?
нахой надо.
полировать лавку лфк, вот что надо.
понимаю, если это принципиальный какой-то выбор, типа к локальным врагам арса не пойду...но нет, для арса лфк конкретно щас кагбэ конкурент, а не для Челси.
х3, тут как и с моратой, половина пенсов хотела его видеть в челси, половина нет.
так же и щас половина пенсов писали мол зашквар за 40 лямов его и все такое...дерево.
но я был бы рад его переходу и чет ща огорчен маленько.
(ответить)
пздц он конченный, лаол. какое нах место в центре поля у лфк, при том что там хендо, вини, джан, лаллана, может сыграть милнер, и еще куплен кейта на следующий сезон.
плюс в 3-4-3 лфк не играет, а вингеры у лфк уже есть,который основные, это манэ и саллах.
это ж каким нужно быть дауном...
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какой то любовный треугольник су.ка
(ответить)
все, абсолютно все ссут на гчемберлена
(ответить)
Венгер гениальный манагер конечно. у всех лидеров контракты заканчиваются, никто не хочет продлевать, все заигрывают с конкурентами, какое же это унижение и боль для болел пздц. И в плане покупок тишина гробовая, кроме Эванса. Агония
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Этот дол6ое6 должен сказать спасибо, если хоть где-нибудь в основе будет играть, какой еще центр поля, шо за дебик.
(ответить)
Arsenal are prepared to sell Oxlade-Chamberlain to Liverpool this summer. @johncrossmirror
(ответить)
Болельщики "Ливерпуля" превратились в детективов и теперь активно мониторят веб-камеры аэропорта своего города в надежде на то, что к ним прилетит самолет с Виргилом Ван Дейком на борту. (Express and Star)
Источник: http://fapl.ru/posts/56997/
оруууу
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новая сага не следующие сутки
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Главное не в Челси, на остальное пох.
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Иди на xуй котакбас! ЧЕЛСИ он выигрывал бы трофеи болельщики любили, много забивал хорошая зарплата что еще нужно футболисту! Теперь пусть идёт Ливерпуль там даже болельщики поддерживать не умеют только юнва поют и всё. В лиге чемпионов дойдут 1/8 только дальше у Клоппа с такими защитники нечего не получиться! Вобщем маскара болды амбас!
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