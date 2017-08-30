"Ливерпуль" предпочитает Лемара, а не Окслейд-Чемберлена

"Ливерпуль" не будет покупать полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена, если сможет договориться о приобретении Тома Лемара из "Монако".

В предпоследний день летнего трансферного окна стало известно, что Окслейд-Чемберлен отверг возможность перейти в "Челси", хотя чемпионы Премьер-Лиги уже согласовали размер компенсации с "Арсеналом".



Сообщалось, что отказ Алекса обусловлен его желанием продолжить карьеру в "Ливерпуле", однако The Independent утверждает, что "красные" видят в 24-летнем англичанине лишь запасной вариант на случай, если они не смогут переманить Лемара. Покупать обоих игроков "красные" не будут.



В данный момент мерсисайдский клуб продолжает переговоры с "Монако" о сделке, стоимость которой может составить 74 миллиона фунтов. Daily Mail добавляет, что "Ливерпуль" даже выслал свою делегацию во Францию.



Liverpool Echo ожидает, что в течение сегодняшнего дня "красные" узнают, смогут ли они приобрести Лемара. Если "Монако" откажет в продаже своей звезды, "Ливерпуль" обратится к запасному варианту в лице Окслейд-Чемберлена.



Если "Ливерпуль" все-таки не будет покупать Алекса, то тот, как ожидается, предпочтет остаться в "Арсенале" на заключительный год по своему контракту, нежели перейдет в "Челси".