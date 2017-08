Светская хроника за среду

"Ливерпуль" согласовал продажу Филиппе Коутиньо в "Барселону". "Манчестер Юнайтед" готов вступить в борьбу за Алексиса Санчеса. "Арсенал" упустил Виргила Ван Дейка из-за завышенных аппетитов Тео Уолкотта. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в нападающем "Арсенала" Алексисе Санчесе. (Daily Express)



Предложение "Чесли" в 25 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Эвертона" Росса Баркли отклонено — "ириски" хотят 40 млн. фунтов за англичанина. (The Times)



"Лас-Пальмас" хочет арендовать нападающего "Челси" Диего Косту до января. (Daily Mirror)



"Саутгемптон" был готов продать защитника Виргила Ван Дейка в "Арсенал", если бы в качестве части сделки получил назад Тео Уолкотта. Однако вингер затребовал себе зарплату в 180 тыс. фунтов в неделю, тогда как "святые" предложили ему только 130 тыс. (Daily Star)



Ван Дейк все еще надеется перейти в "Ливерпуль", хотя варианты с "Арсеналом" и "Челси" тоже не исключены. (The Independent)



"Ливерпуль" согласился отпустить полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону" за 148.5 млн. фунтов. (Yahoo Sport)



"Ливерпуль" возьмет в аренду полузащитника Ренату Санчеша. (Transfer Market Web)



Переход Санчеша в "Суонси" выглядит маловероятным. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" близок к покупке защитника "Эстудиантеса" Хуана Фойта за 8 млн. фунтов и все еще пытается оформить разрешение на работу для Сержа Орье из ПСЖ. (The Guardian)



"Тоттенхэм" может отсрочить свои планы по приобретению полузащитника "Эвертона" Росса Баркли до января. (Evening Standard)



"Стоук" возобновил переговоры о приобретении полузащитника "Сити" Фабиана Дельфа. (Daily Mirror)



"Уотфорд" выбыл из борьбы за левого защитника "Арсенала" Кирана Гиббса, и тот теперь переходит в "Вест Бромвич". (Sky Sports)



"Монако" пытается увести полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью из под носа у "Вест Хэма". (Daily Mirror)



"Лестер" готов отпустить Демарая Грея в "Кристал Пэлас" в обмен на Андроса Таунсенда. (Daily Mirror)



Вингер Рияд Махрез останется в "Лестере" еще минимум на один сезон. (The Sun)



"Ньюкасл" готов продать нападающего Дуайта Гэйла за 18 млн. фунтов. (The Guardian)



"Ньюкасл" может отправить полузащитника Джека Колбека в аренду в "Халл". (Newcastle Chronicle)







Другое



"Кристал Пэлас" приступил к поискам нового тренера. (Daily Mail)



Возможность поработать с "Пэлас" готов рассмотреть экс-наставник сборной Англии Рой Ходжсон. (The Sun)



Фил Джонс, Киран Триппьер и Джейк Ливермор пропустили тренировку сборной Англии во вторник. (Sky Sports)



Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд покинул расположение сборной Англии из-за мышечной травмы. (Sky Sports)



Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака признан Футболистом Года в Швейцарии. (Daily Mirror)



Джака признался, что ему стыдно выходить из дома после поражения "Арсенала" от "Ливерпуля" со счетом 4:0. (ESPN)



Болельщики "Ливерпуля" превратились в детективов и теперь активно мониторят веб-камеры аэропорта своего города в надежде на то, что к ним прилетит самолет с Виргилом Ван Дейком на борту. (Express and Star)