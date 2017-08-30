"Ливерпуль" потратит 140 миллионов фунтов до конца лета

Юрген Клопп "Ливерпуль" планирует потратить 140 миллионов фунтов на новичков перед закрытием трансферного окна в четверг.

Только на этой неделе мерсисайдский клуб достиг договоренности о переходе полузащитника "РБ Лейпциг" Наби Кейта следующим летом. Трансфер гвинейца обошелся "Ливерпулю" в 57 миллионов фунтов.

На этом "красные" не хотят останавливаться: в ближайшие два дня "Ливерпуль" намерен спустить еще 140 миллионов фунтов, утверждает The Telegraph. В планы главного тренера Юргена Клоппа входит приглашение как минимум двух новичков.

По информации источника, прямо сейчас "Ливерпуль" усердно работает над приобретением вингера "Монако" Тома Лемара. Поскольку сборная Франции проведет свой матч уже в четверг, у "красных" остается всего 24 часа, чтобы согласовать сделку.

Помимо Лемара, оцениваемого в 70 миллионов фунтов, мерсисайдцы раздумывают над покупкой Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала". Ситуацию осложняет нежелание "канониров" усиливать конкурента в борьбе за место в первой четверке.

Наконец, в ближайшие часы "Ливерпуль" возродит интерес к защитнику "Саутгемптона" Виргилу Ван Дейку. Несмотря на то, что в июне "красные" извинились за незаконные попытки переманить защитника, боссы клуба сохранили хорошие отношения с коллегами по Премьер-Лиге.



Метки Ливерпуль, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 30.08.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1962

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 30.08.2017 12:15 # gidro-met
    Скорее АОЧ и Водопивец перейдут в Челси, чем мы увидим новичков на 140 лямов в Ливере

    (ответить)

  2. suarezov 30.08.2017 12:15 # suarezov
    Дай Бог ВВД и Лемар, Аоч след сезон бесплатно

    (ответить)

  3. role-playin 30.08.2017 12:14 # role-playin
    Главное, чтобы членберлена купили.

    (ответить)

  4. mrjingles 30.08.2017 12:06 # mrjingles
    "боссы клуба сохранили хорошие отношения с коллегами по Премьер-Лиге."

    Ещё бы. У них уже скоро столовка общая будет, а автобус уже между базами курсирует.

    (ответить)

  5. blackdreamer 30.08.2017 12:05 # blackdreamer
    ожидание 4 топа
    реальность - денни ингз готов сыгать за 1 команду

    (ответить)

  6. mrjingles 30.08.2017 12:04 # mrjingles
    "намерен спустить еще 140 миллионов фунтов"

    не спустить, а толково вложить средства в усиление команды.

    (ответить)

  7. mike 30.08.2017 12:04 # mike
    140 миллионов + 1 пенс

    (ответить)

  8. wengerrrro 30.08.2017 12:02 # wengerrrro
    тового, посмотрим как будет на самом деле, 4 зайца.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: