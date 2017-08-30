"Ливерпуль" потратит 140 миллионов фунтов до конца лета

"Ливерпуль" планирует потратить 140 миллионов фунтов на новичков перед закрытием трансферного окна в четверг.

Только на этой неделе мерсисайдский клуб достиг договоренности о переходе полузащитника "РБ Лейпциг" Наби Кейта следующим летом. Трансфер гвинейца обошелся "Ливерпулю" в 57 миллионов фунтов.



На этом "красные" не хотят останавливаться: в ближайшие два дня "Ливерпуль" намерен спустить еще 140 миллионов фунтов, утверждает The Telegraph. В планы главного тренера Юргена Клоппа входит приглашение как минимум двух новичков.



По информации источника, прямо сейчас "Ливерпуль" усердно работает над приобретением вингера "Монако" Тома Лемара. Поскольку сборная Франции проведет свой матч уже в четверг, у "красных" остается всего 24 часа, чтобы согласовать сделку.



Помимо Лемара, оцениваемого в 70 миллионов фунтов, мерсисайдцы раздумывают над покупкой Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала". Ситуацию осложняет нежелание "канониров" усиливать конкурента в борьбе за место в первой четверке.



Наконец, в ближайшие часы "Ливерпуль" возродит интерес к защитнику "Саутгемптона" Виргилу Ван Дейку. Несмотря на то, что в июне "красные" извинились за незаконные попытки переманить защитника, боссы клуба сохранили хорошие отношения с коллегами по Премьер-Лиге.