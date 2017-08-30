"Эвертон" пытается перехватить Льоренте

Фернандо Льоренте "Эвертон" вступил в борьбу с "Челси" за нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте.

Как известно, Антонио Конте имеет давний интерес к Льоренте. В своем бывшем подопечном по "Ювентусу" главный тренер "синих" видит идеального партнера и старшего товарища для Альваро Мораты — эту саму роль Фернандо с успехом исполнял в Турине.

Однако теперь помешать воссоединению Конте и Льоренте готов "Эвертон". Как стало известно ESPN, поиски центрального нападающего, за неимением других вариантов, привели "ирисок" к 32-летнему испанцу, забившему 15 голов в рамках Премьер-Лиги.

Напомним, после расставания с Ромелу Лукаку ранее этим летом "Эвертон" приобрел целый ряд игроков атакующей группы, включая Уэйна Руни и Сандро Рамиреса, но чистокровным бомбардиром так и не обзавелся.


Метки Льоренте, Суонси, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 30.08.2017 11:09 # chebrec
    да он же шрека на лавку усадит!

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  2. gidro-met 30.08.2017 11:06 # gidro-met
    Ему уже 33-й год идёт.. В Челси таких не брали и не возьмут. Ведь это ещё и бизнес-кар

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  3. blackdreamer 30.08.2017 11:05 # blackdreamer
    даже дубль лфк хочет поссать на пинсов
    лейте ! лейте ! на бесталковки

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