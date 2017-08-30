"Эвертон" пытается перехватить Льоренте

"Эвертон" вступил в борьбу с "Челси" за нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте.

Как известно, Антонио Конте имеет давний интерес к Льоренте. В своем бывшем подопечном по "Ювентусу" главный тренер "синих" видит идеального партнера и старшего товарища для Альваро Мораты — эту саму роль Фернандо с успехом исполнял в Турине.



Однако теперь помешать воссоединению Конте и Льоренте готов "Эвертон". Как стало известно ESPN, поиски центрального нападающего, за неимением других вариантов, привели "ирисок" к 32-летнему испанцу, забившему 15 голов в рамках Премьер-Лиги.



Напомним, после расставания с Ромелу Лукаку ранее этим летом "Эвертон" приобрел целый ряд игроков атакующей группы, включая Уэйна Руни и Сандро Рамиреса, но чистокровным бомбардиром так и не обзавелся.