Дринкуотер попросил "Лестер" о трансфере

Полузащитник "Лестера" Данни Дринкуотер подал прошение о трансфере, дабы ускорить свой переход в "Челси".

За полтора дня до закрытия летнего трансферного окна у двух клубов остаются разногласия относительно стоимости Дринкуотера. "Синие" предлагают за Данни 25 миллионов фунтов, "лисы" хотят на 15 млн. больше.



Дабы придать переговорам импульс, 27-летний игрок сборной Англии решил продемонстрировать свое желание отправиться на "Стэмфорд Бридж" и воссоединиться там с Нголо Канте, связка с которым сыграла важную роль в завоевании "Лестером" титула Премьер-Лиги в прошлом году.



Sky Sports добавляет, что "Лестер" специально завысил цену за Дринкуотера, поскольку не желает терять своего ведущего игрока. Только "исключительное предложение" заставил клуб с "Кинг Пауэр" пойти на сделку до завтрашнего дедлайна.