Дринкуотер попросил "Лестер" о трансфере
Полузащитник "Лестера" Данни Дринкуотер подал прошение о трансфере, дабы ускорить свой переход в "Челси".
За полтора дня до закрытия летнего трансферного окна у двух клубов остаются разногласия относительно стоимости Дринкуотера. "Синие" предлагают за Данни 25 миллионов фунтов, "лисы" хотят на 15 млн. больше.
Дабы придать переговорам импульс, 27-летний игрок сборной Англии решил продемонстрировать свое желание отправиться на "Стэмфорд Бридж" и воссоединиться там с Нголо Канте, связка с которым сыграла важную роль в завоевании "Лестером" титула Премьер-Лиги в прошлом году.
Sky Sports добавляет, что "Лестер" специально завысил цену за Дринкуотера, поскольку не желает терять своего ведущего игрока. Только "исключительное предложение" заставил клуб с "Кинг Пауэр" пойти на сделку до завтрашнего дедлайна.
30.08.2017 10:05
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Последние комментарии:
Придется фамилию менять на Drinkurine
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Есть мнение, что пенсы на флажке подпишут только Баркли, который вернется в строй через пару месяцев.
Аоч уходит в Лфк, Дринкуотер дороговат + Лестер в позу встал, Мареза Лисы заменить не успеют и не продадут, с Сандро рук-во Синих по полной прокололось, Льоренте Суонси не отпускает, с Костой вопрос так и не решили окончательно.
Все лето чем занималось рук-во пенсов .. .. интересный это вопрос, раз "на флажке" столько проблем.
#prayforChelsi
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ой чувствую к новому году опять придется половину легенд из аренд отзывать
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