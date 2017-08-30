Саутгейт считает, что Алли не стать игроком топ-уровня без трофеев

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предупредил полузащитника Деле Алли, что тому нужны трофеи, чтобы считаться игроком мирового уровня.

Дебютировав за национальную команду менее двух лет назад, сейчас Алли считается одним из ключевых игроков сборной. После решения Уэйна Руни завершить международную карьеру важность Деле только возрастет.



Вместе с тем, 21-летний плеймейкер еще ничего не выиграл — ни со сборной, ни со своим клубом. По мнению Саутгейта, в этом и состоит вызов для Алли.



"Деле удивительный игрок, и у него есть отличная возможность развиваться и расти, однако для каждого всегда найдется вызов".



"Он молодой игрок, но он еще не утвердился в качестве игрока мирового уровня. В данный момент он еще ничего не выиграл".



"Как и все молодые игроки, он должен стремиться к тому, чтобы продолжать прогрессировать. У него феноменальные показатели результативности в последние пару лет как для игрока, который не является чистым нападающим", — цитирует Саутгейта Sky Sports.