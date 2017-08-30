Окслейд-Чемберлен отказался от перехода в "Челси"
Вингер "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен отказался от перехода в "Челси" и теперь планирует перебраться в "Ливерпуль" до закрытия трансферного окна.
В начале недели чемпионы Премьер-Лиги согласовали размер компенсации за Алекса в размере 35 миллионов фунтов. "Канониры" выразили готовность отпустить полузащитника, чей контракт истекает уже следующим летом.
Ожидалось, что до конца августа Окслейд-Чемберлен завершит переезд на "Стэмфорд Бридж", однако 24-летний игрок отказался от перехода в команду Антонио Конте, сообщает Sky Sports.
Причина такого решения проста: Алекс рассчитывает уйти в "Ливерпуль". По слухам, главный тренер "красных" Юрген Клопп гарантировал англичанину место в центре поля.
Отметим, что только в минувшие выходные Окслейд-Чемберлен убедился в разнице между "Арсеналом" и "Ливерпулем". Мерсисайдцы буквально размазали нынешнюю команду Алекса, победив со счетом 4:0.
30.08.2017 08:00
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Последние комментарии:
правильно сделал, в старт в челси все равно бы не пробился, уровень не тот, а на подхвате быть не захотел
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Рой Кин: "Дэвид Бекхэм стоил сейчас бы 1 млрд евро, Гиггз - 2 млрд"
какой же он не особо умный человек
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Мда, даже немного жаль пинсов - так в этом сезоне их еще не обсыкивали. И ладно б топ какой-нибудь, тут середняк выебывается.
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прямо пенсам по губам провел... ор выше гор
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у свингера есть шанс еще съе6аться в псж и нагибать всю европу с неймаром и мбаппе, но сука хуле он прицепился в этот Арсенал, конченный старый маразматик
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окс себя еще не раскрыл
будет интересно если перейдет
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Ору))
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30.08.2017 08:50 #
akadam
----------------Фирмино/Соланке
Мане/Вудберн-Коутиньо/АОЧ-Салах/Старридж
-----Вейналдум/Милнер-Джан/Хендерсон
-----------Ловрен/Клаван-Матип/Гомес
Робертсон/Морено-Миньоле/Уорд-Клайн/Арнольд
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/56992/?c=1#c6479146
С таким стартовым составом будем точно всех выносить по 17-0 во всех турнирах
(ответить)
Там игроки Арсенала попросили клуб продать Санчеза до закрытия трансферного окна.
кеек)
http://www.telegraph.co.uk/football/2017/08/29/fed-up-arsenal-players-want-club-sell-alexis-sanchez-transfer/
(ответить)
Не нужен был. Какой то пенс
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Мда хрен пойми кого теперь найти на эту позицию
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Пенсы:
28.08.17 Окс середняк, 5-6 игр только норм провел
29.08.17 Окс отлично закроет правую бровку, топер
30.08.17 Нахой не нужен был, типичный середняк
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пару лет назад: у Арсенала молодая амбициозная команда, Беллерин, Коклен, Уилшир, Чемперлен, Вельпек, Озил, Санчес, безоблачное будущее и скорое чемпионство, Венгер оставит великолепное наследство след тренеру, условному Тухелю или Аллегри. Венгер на месте
2017 год: Арсенал в Лиге Европе, 2:10 от Баварии, 0:4 от Ливерпуля, Санчес стремится в Манчестер Сити, Челси и Ливерпуль разрывают на части Чембера, Озил и Уилшир игроки уровня Бартона, Шкодран в Интер. Венгер на месте
(ответить)
юта всё это пердёж в муку !!! По данным журналиста BBC Мэтью Стоуна, Майкл Эменало привез в офис контракты футболистов, которые сегодня успешно прошли медобследование, после чего согласовали условия личных соглашений.
Речь идет о двух полузащитниках сборной Англии Алексе Окслейде-Чемберлене и Дэнни Дринкуотере.
Так же журналист утверждает, что в настоящий момент "Челси" завершат сделку по трансферу полузащитника "Лестера" Рияду Марезу, за которого синие согласились отдать "лисам" 38 миллионов фунтов стерлингов.
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Вообще в голове не укладывается почему Коутиньо выебываться начал. Предпосылок было 0. Ради Ливерпуля отказывают действующим чемпионам, Баварии, а Коуту повезло уже в Ливерпуле находиться и он выебоны устроил. Тупые латиносы, не зря амазонки своих мужиков истребляли, до жути тупые.
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А вот и крысы побежали с опущенной помойки Аснл.
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Салаха продавать в ыы или еще попылит?
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ах ах ах
их там в Саутгемптоне с пеленок к переходу в ливерпуль готовят?
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норм обоссал chelsea
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А куда еще переходить воспитаннику Саутгемптона?!
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