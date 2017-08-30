Окслейд-Чемберлен отказался от перехода в "Челси"

Алекс Окслейд-Чемберлен Вингер "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен отказался от перехода в "Челси" и теперь планирует перебраться в "Ливерпуль" до закрытия трансферного окна.

В начале недели чемпионы Премьер-Лиги согласовали размер компенсации за Алекса в размере 35 миллионов фунтов. "Канониры" выразили готовность отпустить полузащитника, чей контракт истекает уже следующим летом.

Ожидалось, что до конца августа Окслейд-Чемберлен завершит переезд на "Стэмфорд Бридж", однако 24-летний игрок отказался от перехода в команду Антонио Конте, сообщает Sky Sports.

Причина такого решения проста: Алекс рассчитывает уйти в "Ливерпуль". По слухам, главный тренер "красных" Юрген Клопп гарантировал англичанину место в центре поля.

Отметим, что только в минувшие выходные Окслейд-Чемберлен убедился в разнице между "Арсеналом" и "Ливерпулем". Мерсисайдцы буквально размазали нынешнюю команду Алекса, победив со счетом 4:0.



Метки Арсенал, Окслейд-Чемберлен

Автор foxmcfc   

Дата 30.08.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 6936

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. osivori 30.08.2017 10:24 # osivori
    правильно сделал, в старт в челси все равно бы не пробился, уровень не тот, а на подхвате быть не захотел

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  2. farot 30.08.2017 10:24 # farot
    Рой Кин: "Дэвид Бекхэм стоил сейчас бы 1 млрд евро, Гиггз - 2 млрд"

    какой же он не особо умный человек

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  3. imf-tau 30.08.2017 10:19 # imf-tau
    Мда, даже немного жаль пинсов - так в этом сезоне их еще не обсыкивали. И ладно б топ какой-нибудь, тут середняк выебывается.

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  4. best-fanunited 30.08.2017 10:18 # best-fanunited
    прямо пенсам по губам провел... ор выше гор

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  5. al-faarabi 30.08.2017 10:18 # al-faarabi
    у свингера есть шанс еще съе6аться в псж и нагибать всю европу с неймаром и мбаппе, но сука хуле он прицепился в этот Арсенал, конченный старый маразматик

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  6. ooaaaa 30.08.2017 10:18 # ooaaaa
    окс себя еще не раскрыл

    будет интересно если перейдет

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  7. don-antonio 30.08.2017 10:17 # don-antonio
    Ору))

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  8. kipeloff89 30.08.2017 10:15 # kipeloff89
    30.08.2017 08:50 #
    akadam

    ----------------Фирмино/Соланке
    Мане/Вудберн-Коутиньо/АОЧ-Салах/Старридж
    -----Вейналдум/Милнер-Джан/Хендерсон
    -----------Ловрен/Клаван-Матип/Гомес
    Робертсон/Морено-Миньоле/Уорд-Клайн/Арнольд
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    Источник: http://fapl.ru/posts/56992/?c=1#c6479146

    С таким стартовым составом будем точно всех выносить по 17-0 во всех турнирах

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  9. pistolero-lfc 30.08.2017 10:06 # pistolero-lfc
    Там игроки Арсенала попросили клуб продать Санчеза до закрытия трансферного окна.


    кеек)

    http://www.telegraph.co.uk/football/2017/08/29/fed-up-arsenal-players-want-club-sell-alexis-sanchez-transfer/

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  10. suarezov 30.08.2017 10:04 # suarezov
    Не нужен был. Какой то пенс

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  11. chelseafanmd 30.08.2017 09:58 # chelseafanmd
    Мда хрен пойми кого теперь найти на эту позицию

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  12. thespur 30.08.2017 09:55 # thespur
    Пенсы:
    28.08.17 Окс середняк, 5-6 игр только норм провел
    29.08.17 Окс отлично закроет правую бровку, топер
    30.08.17 Нахой не нужен был, типичный середняк

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  13. spartan 30.08.2017 09:55 # spartan
    пару лет назад: у Арсенала молодая амбициозная команда, Беллерин, Коклен, Уилшир, Чемперлен, Вельпек, Озил, Санчес, безоблачное будущее и скорое чемпионство, Венгер оставит великолепное наследство след тренеру, условному Тухелю или Аллегри. Венгер на месте
    2017 год: Арсенал в Лиге Европе, 2:10 от Баварии, 0:4 от Ливерпуля, Санчес стремится в Манчестер Сити, Челси и Ливерпуль разрывают на части Чембера, Озил и Уилшир игроки уровня Бартона, Шкодран в Интер. Венгер на месте

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  14. winnerd 30.08.2017 09:54 # winnerd
    юта всё это пердёж в муку !!! По данным журналиста BBC Мэтью Стоуна, Майкл Эменало привез в офис контракты футболистов, которые сегодня успешно прошли медобследование, после чего согласовали условия личных соглашений.
    Речь идет о двух полузащитниках сборной Англии Алексе Окслейде-Чемберлене и Дэнни Дринкуотере.
    Так же журналист утверждает, что в настоящий момент "Челси" завершат сделку по трансферу полузащитника "Лестера" Рияду Марезу, за которого синие согласились отдать "лисам" 38 миллионов фунтов стерлингов.

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  15. osprey 30.08.2017 09:54 # osprey
    Вообще в голове не укладывается почему Коутиньо выебываться начал. Предпосылок было 0. Ради Ливерпуля отказывают действующим чемпионам, Баварии, а Коуту повезло уже в Ливерпуле находиться и он выебоны устроил. Тупые латиносы, не зря амазонки своих мужиков истребляли, до жути тупые.

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  16. fakekafake 30.08.2017 09:49 # fakekafake
    А вот и крысы побежали с опущенной помойки Аснл.

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  17. fakekafake 30.08.2017 09:48 # fakekafake
    Салаха продавать в ыы или еще попылит?

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  18. farot 30.08.2017 09:43 # farot
    ах ах ах

    их там в Саутгемптоне с пеленок к переходу в ливерпуль готовят?

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  19. hammersmith 30.08.2017 09:42 # hammersmith
    норм обоссал chelsea

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  20. anthony30 30.08.2017 09:41 # anthony30
    А куда еще переходить воспитаннику Саутгемптона?!

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