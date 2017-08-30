Вингер "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен отказался от перехода в "Челси" и теперь планирует перебраться в "Ливерпуль" до закрытия трансферного окна.

В начале недели чемпионы Премьер-Лиги согласовали размер компенсации за Алекса в размере 35 миллионов фунтов. "Канониры" выразили готовность отпустить полузащитника, чей контракт истекает уже следующим летом.



Ожидалось, что до конца августа Окслейд-Чемберлен завершит переезд на "Стэмфорд Бридж", однако 24-летний игрок отказался от перехода в команду Антонио Конте, сообщает Sky Sports.



Причина такого решения проста: Алекс рассчитывает уйти в "Ливерпуль". По слухам, главный тренер "красных" Юрген Клопп гарантировал англичанину место в центре поля.



Отметим, что только в минувшие выходные Окслейд-Чемберлен убедился в разнице между "Арсеналом" и "Ливерпулем". Мерсисайдцы буквально размазали нынешнюю команду Алекса, победив со счетом 4:0.