Ловрен считает атаку "Ливерпуля" лучшей в Англии

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен считает атакующую тройку из Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха лучшей среди команд Премьер-Лиги.

Со старта сезона в Премьер-Лиге прошло всего три игры, а Фирмино, Мане и Салах записали на свой счет уже 10 результативных баллов. В минувшие выходные от скоростного трио пострадал "Арсенал", уступивший на "Энфилде" со счетом 4:0.



По мнению Ловрена, лучшей атакой в лиге прямо сейчас обладает именно "Ливерпуль". Деян рад, что он противостоят скоростной тройке только на тренировках, а не в игре.



"Я играю за "Ливерпуль", и, разумеется, для меня они самые лучшие. Нам предстоит длинный сезон, но уже сейчас вы можете заметить, какое влияние эта троица оказывает на результат. Они вызвали немало проблем у "Арсенала".



"Мне повезло: я не часто сталкиваюсь с ними на тренировках, потому что в большинстве случаев играю за первый состав. Все они являются топ-игроками, обладают взрывной скоростью и отличным мастерством. Любому защитнику будет нелегко с Салахом, Мане и Фирмино", - сообщил Ловрен ESPN.