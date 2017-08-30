"Интер" улучшил предложение по Мустафи

"Интер" улучшил свое предложение по центральному защитнику "Арсенала" Шкодрану Мустафи.

Готовность главного тренера "канониров" Арсена Венгера обсудить уход Мустафи стала большим сюрпризом для фанатов — особенно после неудачного старта "Арсенала" в новом сезона и того факта, что "Интер" лишь хочет арендовать Шкодрана.



Первоначальное предложение представителя Серии А по Мустафи было отклонено, однако теперь, сообщает Sky Sports, "Интер" выразил готовность заплатить 4.6 млн. фунтов за сезон аренды, а также впоследствии выкупить трансфер защитника сборной Германии за 23 млн. фунтов, если Шкодран сыграет 50% матчей этого сезона.



В данный момент "Арсенал" еще не дал своего ответа, однако можно предположить, что "Интер" вновь получит отказ — если "канониры" и отпустят Шкодрана, то только за те 35 млн. фунтов, за которые они приобрели его год назад у "Валенсии".