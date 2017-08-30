"Интер" улучшил предложение по Мустафи
"Интер" улучшил свое предложение по центральному защитнику "Арсенала" Шкодрану Мустафи.
Готовность главного тренера "канониров" Арсена Венгера обсудить уход Мустафи стала большим сюрпризом для фанатов — особенно после неудачного старта "Арсенала" в новом сезона и того факта, что "Интер" лишь хочет арендовать Шкодрана.
Первоначальное предложение представителя Серии А по Мустафи было отклонено, однако теперь, сообщает Sky Sports, "Интер" выразил готовность заплатить 4.6 млн. фунтов за сезон аренды, а также впоследствии выкупить трансфер защитника сборной Германии за 23 млн. фунтов, если Шкодран сыграет 50% матчей этого сезона.
В данный момент "Арсенал" еще не дал своего ответа, однако можно предположить, что "Интер" вновь получит отказ — если "канониры" и отпустят Шкодрана, то только за те 35 млн. фунтов, за которые они приобрели его год назад у "Валенсии".
30.08.2017 06:00
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Подарить Ромке на днюху его что ли ? Будут с Рюдигером ставить раком всех нападающих , если конечно Меся с Кристиной не придут в АПЛ
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Я вообще ничего не понимаю. Защита ещё молодой, видно что есть задатки, зачем его продавать? Почти и делай из него звезду, нет он холдингов всяких наигрывает
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Что за даун этот Пуховик- оставляет мертвого Мертезакера с косячного Монреаля и продаёт Мустафи и Паулисту. Как тренер он никакой- даже новички-тренеры АПЛ превосходят в классе это говно Мамонта.
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