"Интер" улучшил предложение по Мустафи

Шкодран Мустафи "Интер" улучшил свое предложение по центральному защитнику "Арсенала" Шкодрану Мустафи.

Готовность главного тренера "канониров" Арсена Венгера обсудить уход Мустафи стала большим сюрпризом для фанатов — особенно после неудачного старта "Арсенала" в новом сезона и того факта, что "Интер" лишь хочет арендовать Шкодрана.

Первоначальное предложение представителя Серии А по Мустафи было отклонено, однако теперь, сообщает Sky Sports, "Интер" выразил готовность заплатить 4.6 млн. фунтов за сезон аренды, а также впоследствии выкупить трансфер защитника сборной Германии за 23 млн. фунтов, если Шкодран сыграет 50% матчей этого сезона.

В данный момент "Арсенал" еще не дал своего ответа, однако можно предположить, что "Интер" вновь получит отказ — если "канониры" и отпустят Шкодрана, то только за те 35 млн. фунтов, за которые они приобрели его год назад у "Валенсии".


Метки Арсенал, Интер, Мустафи

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2017 06:00

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  1. bluebload 30.08.2017 06:51 # bluebload
    Подарить Ромке на днюху его что ли ? Будут с Рюдигером ставить раком всех нападающих , если конечно Меся с Кристиной не придут в АПЛ

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  2. abse 30.08.2017 06:41 # abse
    Я вообще ничего не понимаю. Защита ещё молодой, видно что есть задатки, зачем его продавать? Почти и делай из него звезду, нет он холдингов всяких наигрывает

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  3. ars-kaba 30.08.2017 06:40 # ars-kaba
    Что за даун этот Пуховик- оставляет мертвого Мертезакера с косячного Монреаля и продаёт Мустафи и Паулисту. Как тренер он никакой- даже новички-тренеры АПЛ превосходят в классе это говно Мамонта.

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