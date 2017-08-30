"Арсенал" отклонил предложение "Сити" о покупке Санчеса
"Арсенал" отверг предложение "Манчестер Сити" в 50 миллионов фунтов о покупке нападающего Алексиса Санчеса.
Вопреки поступившей ранее информации о том, что "горожане" готовы отдать за Санчеса 20 млн. фунтов плюс вингера Рахима Стерлинга, сейчас Sky Sports сообщает, что "Сити" предложил за Алексиса только деньги.
По информации издания, "Сити" не горит желанием отпускать Стерлинга на "Эмирейтс" и предпочитает расплатиться с "канонирами" исключительно деньгами. Вместе с тем вариант с Рахимом в качестве разменной монеты выглядит привлекательным для "Арсенала".
Ожидается, что до закрытия трансферного окна в четверг "горожане" вернутся с улучшенным предложением по 28-летнему чилийцу. Если "Арсенал" на этом настоит, то Стерлинг все-таки будет включен в сделку, потому что желание главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы заполучить Санчеса сильнее, чем сохранить Рахима.
Добавим, что ранее в этом месяце наставник "канониров" Арсен Венгер неоднократно обещал, что Алексис останется в клубе на заключительный год по своему контракту. Однако эти обещания могут не сбыться, ведь сейчас лондонцы демонстрируют свою открытость к переговорам.
30.08.2017 00:25
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Последние комментарии:
Если уйдёт, потолок пол для Арсенала в этом сезоне.
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Арсенал в говне ребята, про эту команду можно забыть года на 3-4. дальше видно будет
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«Челси» отправит Кенеди в аренду в «Ньюкасл», как только завершит подписание Алекса Окслейд-Чемберлена.
[Telegraph]
кароч из альтернатив Алонсо только травмированный Баба
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пздц конечно доигрались
Команда нуждается в усилении,а у них 3 игрока основы на грани ухода+у кучи игроков остался 1 год по контракту
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Если уйдёт, потолок потолок для Арсенала в этом сезоне.
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Если уйдет, потолок 5-е место для Арсенала в этом сезоне.
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