"Арсенал" отклонил предложение "Сити" о покупке Санчеса

"Арсенал" отверг предложение "Манчестер Сити" в 50 миллионов фунтов о покупке нападающего Алексиса Санчеса.

Вопреки поступившей ранее информации о том, что "горожане" готовы отдать за Санчеса 20 млн. фунтов плюс вингера Рахима Стерлинга, сейчас Sky Sports сообщает, что "Сити" предложил за Алексиса только деньги.



По информации издания, "Сити" не горит желанием отпускать Стерлинга на "Эмирейтс" и предпочитает расплатиться с "канонирами" исключительно деньгами. Вместе с тем вариант с Рахимом в качестве разменной монеты выглядит привлекательным для "Арсенала".



Ожидается, что до закрытия трансферного окна в четверг "горожане" вернутся с улучшенным предложением по 28-летнему чилийцу. Если "Арсенал" на этом настоит, то Стерлинг все-таки будет включен в сделку, потому что желание главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы заполучить Санчеса сильнее, чем сохранить Рахима.



Добавим, что ранее в этом месяце наставник "канониров" Арсен Венгер неоднократно обещал, что Алексис останется в клубе на заключительный год по своему контракту. Однако эти обещания могут не сбыться, ведь сейчас лондонцы демонстрируют свою открытость к переговорам.