"Челси" предложил 25 миллионов фунтов за Баркли

"Челси" выдвинул предложение о покупке полузащитника "Эвертона" и сборной Англии Росс Баркли.

Ранее этим летом Баркли окончательно отказался от предложения продлить свой истекающий через год контракт и был выставлен на трансфер. Однако "ириски" оценили свою звезду в 50 миллионов фунтов, что оказалось чересчур много для заинтересованных клубов.



Кроме того, пару недель назад 23-летний англичанин получил травму задней поверхности бедра на тренировке и теперь вынужден пропустить около трех месяцев. "Эвертону" не осталось ничего другого, кроме как поумерить свои аппетиты.



По информации The Telegraph, готовность "ирисок" пойти на уступки убедила "Челси" выдвинуть свое предложение о покупке Росса. Мерсисайдский клуб пока не дал ответа, поскольку надеется на контрпредложение со стороны "Тоттенхэма", который долгое время считался претендентом номер один на Баркли.



Добавим, что одновременно "синие" продолжают переговоры и насчет двух других английских полузащитников: Данни Дринкуотера из "Лестера" и Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала".