"Челси" предложил 25 миллионов фунтов за Баркли
"Челси" выдвинул предложение о покупке полузащитника "Эвертона" и сборной Англии Росс Баркли.
Ранее этим летом Баркли окончательно отказался от предложения продлить свой истекающий через год контракт и был выставлен на трансфер. Однако "ириски" оценили свою звезду в 50 миллионов фунтов, что оказалось чересчур много для заинтересованных клубов.
Кроме того, пару недель назад 23-летний англичанин получил травму задней поверхности бедра на тренировке и теперь вынужден пропустить около трех месяцев. "Эвертону" не осталось ничего другого, кроме как поумерить свои аппетиты.
По информации The Telegraph, готовность "ирисок" пойти на уступки убедила "Челси" выдвинуть свое предложение о покупке Росса. Мерсисайдский клуб пока не дал ответа, поскольку надеется на контрпредложение со стороны "Тоттенхэма", который долгое время считался претендентом номер один на Баркли.
Добавим, что одновременно "синие" продолжают переговоры и насчет двух других английских полузащитников: Данни Дринкуотера из "Лестера" и Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала".
30.08.2017 00:05
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Последние комментарии:
Не вижу особой необходимости в нем после перехода Дринка.
Лучше зимой договориться перейти свободным агентом
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Заебись. Берём Окса, Баркли, Дринки, левого латераля и все четыре трофея.
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Единственный норм трансфер из приписываемых, потенциал есть + брит, можно рискнуть за такую сумму.
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Конченый и слишком выёбистый поц, который месяца 3 в общем показывал хоть какой-то уровень.
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Собирают бритишкор)
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то есть эванс 30 а баркли 25? вы че там охренели?
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