"Челси" предложил 25 миллионов фунтов за Баркли

Росс Баркли "Челси" выдвинул предложение о покупке полузащитника "Эвертона" и сборной Англии Росс Баркли.

Ранее этим летом Баркли окончательно отказался от предложения продлить свой истекающий через год контракт и был выставлен на трансфер. Однако "ириски" оценили свою звезду в 50 миллионов фунтов, что оказалось чересчур много для заинтересованных клубов.

Кроме того, пару недель назад 23-летний англичанин получил травму задней поверхности бедра на тренировке и теперь вынужден пропустить около трех месяцев. "Эвертону" не осталось ничего другого, кроме как поумерить свои аппетиты.

По информации The Telegraph, готовность "ирисок" пойти на уступки убедила "Челси" выдвинуть свое предложение о покупке Росса. Мерсисайдский клуб пока не дал ответа, поскольку надеется на контрпредложение со стороны "Тоттенхэма", который долгое время считался претендентом номер один на Баркли.

Добавим, что одновременно "синие" продолжают переговоры и насчет двух других английских полузащитников: Данни Дринкуотера из "Лестера" и Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала".


Метки Баркли, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2017 00:05

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Последние комментарии:




  1. didier-11 30.08.2017 00:26 # didier-11
    Не вижу особой необходимости в нем после перехода Дринка.
    Лучше зимой договориться перейти свободным агентом

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  2. reeker 30.08.2017 00:24 # reeker
    Заебись. Берём Окса, Баркли, Дринки, левого латераля и все четыре трофея.

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  3. role-playin 30.08.2017 00:20 # role-playin
    Единственный норм трансфер из приписываемых, потенциал есть + брит, можно рискнуть за такую сумму.

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  4. gerrard08 30.08.2017 00:16 # gerrard08
    Конченый и слишком выёбистый поц, который месяца 3 в общем показывал хоть какой-то уровень.

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  5. mixmaster 30.08.2017 00:10 # mixmaster
    Собирают бритишкор)

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  6. van-der-slav 30.08.2017 00:07 # van-der-slav
    то есть эванс 30 а баркли 25? вы че там охренели?

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