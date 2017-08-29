Джошуа Кинг останется в "Борнмуте" до 2021 года

Джошуа Кинг Нападающий "Борнмута" Джошуа Кинг заключил со своим клубом новый контракт на четыре года.

В прошлом сезоне Кинг стал лучшим бомбардиром "вишенок". Джошуа забил 16 голов в рамках Премьер-Лиги, включая 13 в период с января по май, и помог своей команде финишировать на девятой позиции.

Этим летом 25-летнего игрока сборной Норвегии связывали с переходом в "Тоттенхэм", однако Кинг сохранил верность "Борнмуту" и сегодня продлил свой трудовой договор до 2021 года.

"На протяжении лета было много всяких разговоров, но я всегда был ясен в своем желании остаться здесь. У клуба яркое будущее, и я по-настоящему счастлив быть частью этого", — сообщил Кинг.


Метки Борнмут, Кинг, контракты

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2017 22:30

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