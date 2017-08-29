"Вест Бромвич" пытается купить Крыховяка

"Вест Бромвич" предпринял амбициозную попытку приобрести полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка.

Крыховяк перебрался в Париж лишь прошлым летом из "Севильи" за 28 миллионов фунтов, однако твердым игроком основы так и не стал, и теперь французский гранд решил продать Гжегожа.



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, доступностью 27-летнего игрока сборной Польши заинтересовался "Вест Бромвич". Переговоры идут стремительно, и в самое ближайшее время Крыховяк может вылететь в Англию на медобследование.



Добавим, что в период выступлений за "Севилью" Гжегож зарекомендовал себя одним из лучших опорных полузащитников Европы. Подтвердить свою репутацию в Париже Крыховяк не смог.