"Вест Бромвич" пытается купить Крыховяка
"Вест Бромвич" предпринял амбициозную попытку приобрести полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка.
Крыховяк перебрался в Париж лишь прошлым летом из "Севильи" за 28 миллионов фунтов, однако твердым игроком основы так и не стал, и теперь французский гранд решил продать Гжегожа.
Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, доступностью 27-летнего игрока сборной Польши заинтересовался "Вест Бромвич". Переговоры идут стремительно, и в самое ближайшее время Крыховяк может вылететь в Англию на медобследование.
Добавим, что в период выступлений за "Севилью" Гжегож зарекомендовал себя одним из лучших опорных полузащитников Европы. Подтвердить свою репутацию в Париже Крыховяк не смог.
29.08.2017 22:00
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Жалко, что пенсам нужен адаптированный к АПЛ полузащитник. Так бы на изи взяли этого топаря и не ебали себе мозги.
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