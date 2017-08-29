"Вест Бромвич" пытается купить Крыховяка

Гжегож Крыховяк "Вест Бромвич" предпринял амбициозную попытку приобрести полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка.

Крыховяк перебрался в Париж лишь прошлым летом из "Севильи" за 28 миллионов фунтов, однако твердым игроком основы так и не стал, и теперь французский гранд решил продать Гжегожа.

Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, доступностью 27-летнего игрока сборной Польши заинтересовался "Вест Бромвич". Переговоры идут стремительно, и в самое ближайшее время Крыховяк может вылететь в Англию на медобследование.

Добавим, что в период выступлений за "Севилью" Гжегож зарекомендовал себя одним из лучших опорных полузащитников Европы. Подтвердить свою репутацию в Париже Крыховяк не смог.


Метки Вест Бромвич, Крыховяк, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2017 22:00

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  1. reeker 29.08.2017 22:32 # reeker
    Жалко, что пенсам нужен адаптированный к АПЛ полузащитник. Так бы на изи взяли этого топаря и не ебали себе мозги.

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