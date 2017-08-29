Эллардайс пока не хочет снова работать в Премьер-Лиге

Тренер Сэм Эллардайс заявил, что в данный момент времени не заинтересован в возращении к работе в Премьер-Лиге.

Во вторник в английской прессе появились слухи, что спустя три тура после начала сезона Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" задумался о расставании с Франком Де Буром и возвращении Эллардайса, покинувшего этот пост лишь три месяца назад.



Однако Большой Сэм, которому "орлы" обязаны сохранением прописки в Премьер-Лиге, предпочитает продлить свои каникулы.



"Тот факт, что меня связывают с некоторыми клубами на столь ранней стадии сезона, никак мне не интересен в данный момент. Я едва вернулся после поездки с Гавайев и побывал на "Манчестер Юнайтед" в субботу, и я не заинтересован в какой-либо работе".



"Сыграно по три матча в Премьер-Лиге, и когда люди говорят о твоем возвращении, это выглядит немного поспешно. В данный момент я веду очень комфортную жизнь".



"Я трудился в Премьер-Лиге на протяжении многих лет, это было невероятно удивительное время, я наслаждался каждой минутой. Однако я правильно поступил, что решил взять перерыв от футбола".



"Я просто смотрю матчи Премьер-Лиги с огромным интересом, наблюдаю за развитием событий и не испытываю того давления, под которым находится каждый тренер в Премьер-Лиге", — сообщил Эллардайс talkSPORT.