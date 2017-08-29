"Ливерпуль" отклонил третье предложение "Пэлас" по Сако

Мамаду Сако "Ливерпуль" отверг предложение "Кристал Пэлас" в 25 миллионов фунтов о покупке защитника Мамаду Сако.

Как отмечает Sky Sports, это уже третье предложение "орлов" о покупке 27-летнего француза. Однако сумма в 22 млн. фунтов плюс 3 млн. в виде бонусов показалась "красным" недостаточной.

"Ливерпуль" по-прежнему оценивает Сако в 30 млн. фунтов и имеет все шансы получить эту сумму до закрытия трансферного окна в четверг, ведь "Пэлас" на старте нового сезона демонстрирует ужасающую игру в обороне.

Уверенности мерсисайдскому клубу придает и тот факт, что Мамаду, помимо "орлов", также интересуются "Вест Бромвич" и "Лестер". При этом сам Сако, как предполагается, предпочитает отправиться в "Пэлас".


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сако

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2017 19:50

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  1. dimon70 29.08.2017 20:35 # dimon70
    дотянем до упора,там с барского плеча Юрген скинет наркошу

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  2. blackdreamer 29.08.2017 20:07 # blackdreamer
    сольют за 30

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  3. abrec 29.08.2017 20:01 # abrec
    Радует что с приходом Клоппа не разбрасываемся кадрами за безценок

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  4. suarezov 29.08.2017 19:49 # suarezov
    Правильно кули

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