"Ливерпуль" отклонил третье предложение "Пэлас" по Сако

"Ливерпуль" отверг предложение "Кристал Пэлас" в 25 миллионов фунтов о покупке защитника Мамаду Сако.

Как отмечает Sky Sports, это уже третье предложение "орлов" о покупке 27-летнего француза. Однако сумма в 22 млн. фунтов плюс 3 млн. в виде бонусов показалась "красным" недостаточной.



"Ливерпуль" по-прежнему оценивает Сако в 30 млн. фунтов и имеет все шансы получить эту сумму до закрытия трансферного окна в четверг, ведь "Пэлас" на старте нового сезона демонстрирует ужасающую игру в обороне.



Уверенности мерсисайдскому клубу придает и тот факт, что Мамаду, помимо "орлов", также интересуются "Вест Бромвич" и "Лестер". При этом сам Сако, как предполагается, предпочитает отправиться в "Пэлас".