"Челси" купил Килиана Азара
"Челси" объявил о приобретении полузащитника венгерского "Уйпешта" Килиана Азара, который приходится младшим братом плеймейкеру "синих" Эдену Азару.
Таким образом, 22-летний Килиан становится третьим представителем своей семьи в системе "Челси". Также на "Стэмфорд Бридж" пытался проявить себя Торган Азар, пока в 2015 году не ушел в менхенгладбахскую "Боруссию".
На счету Килиана 42 матча за "Уйпешт" после своего перехода из "Зюлте-Варегем" в 2015 году. Теперь свое развитие Азар-младший продолжит в молодежной команде "Челси".
Добавим, что у Эдена, Торгана и Килиана есть еще один брат — 14-летний Этан, который пока воспитывается в академии "Тюбиза".
29.08.2017 19:40
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Последние комментарии:
Эденчик по знакомству всех родственников уже перетянул на зарплату, вертит клубом как хочет, а те и слово сказать боятся.
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Разведут барсу на ненужного Азара.
Многоходовочка от Эменало.
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А вот и топ трансферы от Челси подъехали.
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Чисто из-за фамилии перепродадут потом раз в 10 дороже.
Бизнес кар
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Сколько этих Азаров?)))
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усиление для Витесса
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топари от челси
как раз в чемпионшипе усилит середняк в следующем сезоне
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Что бы продать что нибудь ненужное, сначала нужно купить что нибудь ненужное
Деньги есть, купим, продадим, наварим. Все хорошо
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в чем сила,брат?
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лимонят главному Азару чтобы не уходил в Реал
осталось подписать маму Азара и его домработницу
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Килиан из дома Хазардов
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Ещё один из рода хазар
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