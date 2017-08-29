"Челси" купил Килиана Азара

Килиан Азар "Челси" объявил о приобретении полузащитника венгерского "Уйпешта" Килиана Азара, который приходится младшим братом плеймейкеру "синих" Эдену Азару.

Таким образом, 22-летний Килиан становится третьим представителем своей семьи в системе "Челси". Также на "Стэмфорд Бридж" пытался проявить себя Торган Азар, пока в 2015 году не ушел в менхенгладбахскую "Боруссию".

На счету Килиана 42 матча за "Уйпешт" после своего перехода из "Зюлте-Варегем" в 2015 году. Теперь свое развитие Азар-младший продолжит в молодежной команде "Челси".

Добавим, что у Эдена, Торгана и Килиана есть еще один брат — 14-летний Этан, который пока воспитывается в академии "Тюбиза".


Метки Азар, трансферы, Уйпешт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2017 19:40

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Последние комментарии:




  1. psycho1 29.08.2017 20:42 # psycho1
    Эденчик по знакомству всех родственников уже перетянул на зарплату, вертит клубом как хочет, а те и слово сказать боятся.

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  2. deathshot19 29.08.2017 20:41 # deathshot19
    Разведут барсу на ненужного Азара.
    Многоходовочка от Эменало.

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  3. reeker 29.08.2017 20:34 # reeker
    А вот и топ трансферы от Челси подъехали.

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  4. farot 29.08.2017 20:29 # farot
    Чисто из-за фамилии перепродадут потом раз в 10 дороже.
    Бизнес кар

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  5. kedr 29.08.2017 20:12 # kedr
    Сколько этих Азаров?)))

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  6. imfake 29.08.2017 20:05 # imfake
    усиление для Витесса

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  7. blackdreamer 29.08.2017 20:04 # blackdreamer
    топари от челси
    как раз в чемпионшипе усилит середняк в следующем сезоне

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  8. chelsea-69 29.08.2017 19:47 # chelsea-69
    Что бы продать что нибудь ненужное, сначала нужно купить что нибудь ненужное
    Деньги есть, купим, продадим, наварим. Все хорошо

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  9. dimon70 29.08.2017 19:43 # dimon70
    в чем сила,брат?

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  10. spartan 29.08.2017 19:43 # spartan
    лимонят главному Азару чтобы не уходил в Реал
    осталось подписать маму Азара и его домработницу

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  11. chelsea-69 29.08.2017 19:43 # chelsea-69
    Килиан из дома Хазардов

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  12. heyoung 29.08.2017 19:42 # heyoung
    Ещё один из рода хазар

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