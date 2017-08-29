"Челси" купил Килиана Азара

"Челси" объявил о приобретении полузащитника венгерского "Уйпешта" Килиана Азара, который приходится младшим братом плеймейкеру "синих" Эдену Азару.

Таким образом, 22-летний Килиан становится третьим представителем своей семьи в системе "Челси". Также на "Стэмфорд Бридж" пытался проявить себя Торган Азар, пока в 2015 году не ушел в менхенгладбахскую "Боруссию".



На счету Килиана 42 матча за "Уйпешт" после своего перехода из "Зюлте-Варегем" в 2015 году. Теперь свое развитие Азар-младший продолжит в молодежной команде "Челси".



Добавим, что у Эдена, Торгана и Килиана есть еще один брат — 14-летний Этан, который пока воспитывается в академии "Тюбиза".