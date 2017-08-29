"Ливерпуль" улучшит предложение по Лемару до 75 миллионов фунтов
"Ливерпуль" собирается улучшить предложение по атакующему полузащитнику "Монако" Тома Лемару до 75 миллионов фунтов.
Лишь сегодня стало известно, что "Монако" отказался отпустить 21-летнего француза на "Энфилд" за почти 65 млн. фунтов. Однако Liverpool Echo утверждает, что переговоры двух клубов продолжаются.
До закрытия трансферного окна "красные" планируют сделать еще одно предложение о покупке Тома — в размере 75 млн. фунтов, что в полтора раза больше той суммы, с которой был готов расстаться "Арсенал", также проявлявший интерес к Лемару.
Со стороны "Монако" существует ответный интерес к нападающему мерсисайдцев Дивоку Ориги, и тренер Юрген Клопп может это использовать, чтобы обновить трансферный рекорд своего клуба.
Добавим, что в прошлом сезоне Лемар забил 14 голов и отдал 17 результативных передач в 55 матчах, что помогло "Монако" завоевать титул Лиги 1 и добраться до полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.
29.08.2017 19:00
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Мешки, остановитесь!
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Блет, ну хз, дорого очень.
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Генри молоток. И топаря подписать, и Венгера с Кроэнке обоссать.
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Ничему жизнь не учит. Мало им примера обсера пенсов с никчёмнейшим бревном бакайокой. А Монако там еще 9 таких же бездарностей закупило уже, через год опять поедут в лондоны за огромное бабло.
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Млять ну что за идиотизм)
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Можем позволить себе. Мы же не нищий Арсенал
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т-о-п-а-р-и
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куда нам в атаку еще одного топаря?Юрген,посмотри на оборону,там что творится
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вот будет кекище, если сломается в первом же матче))
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