"Ливерпуль" улучшит предложение по Лемару до 75 миллионов фунтов

Тома Лемар "Ливерпуль" собирается улучшить предложение по атакующему полузащитнику "Монако" Тома Лемару до 75 миллионов фунтов.

Лишь сегодня стало известно, что "Монако" отказался отпустить 21-летнего француза на "Энфилд" за почти 65 млн. фунтов. Однако Liverpool Echo утверждает, что переговоры двух клубов продолжаются.

До закрытия трансферного окна "красные" планируют сделать еще одно предложение о покупке Тома — в размере 75 млн. фунтов, что в полтора раза больше той суммы, с которой был готов расстаться "Арсенал", также проявлявший интерес к Лемару.

Со стороны "Монако" существует ответный интерес к нападающему мерсисайдцев Дивоку Ориги, и тренер Юрген Клопп может это использовать, чтобы обновить трансферный рекорд своего клуба.

Добавим, что в прошлом сезоне Лемар забил 14 голов и отдал 17 результативных передач в 55 матчах, что помогло "Монако" завоевать титул Лиги 1 и добраться до полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.


Метки Лемар, Ливерпуль, Монако

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2017 19:00

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  1. andros13 29.08.2017 20:52 # andros13
    Мешки, остановитесь!

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  2. gerrard08 29.08.2017 19:59 # gerrard08
    Блет, ну хз, дорого очень.

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  3. dexter 29.08.2017 19:43 # dexter
    Генри молоток. И топаря подписать, и Венгера с Кроэнке обоссать.

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  4. psycho1 29.08.2017 19:27 # psycho1
    Ничему жизнь не учит. Мало им примера обсера пенсов с никчёмнейшим бревном бакайокой. А Монако там еще 9 таких же бездарностей закупило уже, через год опять поедут в лондоны за огромное бабло.

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  5. sisyazavr 29.08.2017 19:22 # sisyazavr
    Млять ну что за идиотизм)

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  6. lfcmikki14 29.08.2017 19:14 # lfcmikki14
    Можем позволить себе. Мы же не нищий Арсенал

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  7. spartan 29.08.2017 19:09 # spartan
    т-о-п-а-р-и

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  8. dimon70 29.08.2017 19:04 # dimon70
    куда нам в атаку еще одного топаря?Юрген,посмотри на оборону,там что творится

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  9. second005 29.08.2017 19:02 # second005
    вот будет кекище, если сломается в первом же матче))

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