Де Буром недовольны игроки и владельцы "Кристал Пэлас"

Тренерские методы Франка Де Бура уже вызвали недовольство среди игроков и акционеров "Кристал Пэлас".

После трех поражений на старте сезона у Де Бура прошли кризисные переговоры с владельцем клуба Стивом Пэришом. Голландец сохранил работу, но уже потерял вотум доверия акционеров, сообщает The Guardian.



Среди боссов клуба зреют сомнения, что Франк адаптирует тактику к реалиям Премьер-Лиги: несмотря на то, что "Пэлас" не забил ни одного мяча, команда продолжает использовать схему 3-4-3 и делает на упор на владение мячом.



По информации The Telegraph, лидеров "Пэлас" смущает не только стиль игры Де Бура, но и отношение к игрокам: после поражения от "Суонси" голландец подверг критике подопечных, обвинив их в трусости.



Издание Daily Mail делится дополнительным инсайдом: место Де Бура может занять нынешний спортивный директор клуба Даги Фридман. Специалист в свое время уже тренировал "Пэлас" и теперь может вернуться на тренерской мостик на временной основе.