Де Буром недовольны игроки и владельцы "Кристал Пэлас"

Франк Де Бур Тренерские методы Франка Де Бура уже вызвали недовольство среди игроков и акционеров "Кристал Пэлас".

После трех поражений на старте сезона у Де Бура прошли кризисные переговоры с владельцем клуба Стивом Пэришом. Голландец сохранил работу, но уже потерял вотум доверия акционеров, сообщает The Guardian.

Среди боссов клуба зреют сомнения, что Франк адаптирует тактику к реалиям Премьер-Лиги: несмотря на то, что "Пэлас" не забил ни одного мяча, команда продолжает использовать схему 3-4-3 и делает на упор на владение мячом.

По информации The Telegraph, лидеров "Пэлас" смущает не только стиль игры Де Бура, но и отношение к игрокам: после поражения от "Суонси" голландец подверг критике подопечных, обвинив их в трусости.

Издание Daily Mail делится дополнительным инсайдом: место Де Бура может занять нынешний спортивный директор клуба Даги Фридман. Специалист в свое время уже тренировал "Пэлас" и теперь может вернуться на тренерской мостик на временной основе.



Метки Де Бур, Кристал Пэлас

Автор foxmcfc   

Дата 29.08.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 29.08.2017 18:27 # osivori
    главный мудак пэриш, приволок де бура, пусть поклониться биг сэму пока не поздно, может уломает

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  2. fc-oil 29.08.2017 18:23 # fc-oil
    "команда продолжает использовать схему 3-4-3"
    Все ясно, еще один физрук в АПЛ.

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  3. dred 29.08.2017 18:11 # dred
    Дебур аут, биг сэм он

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