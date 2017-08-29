Де Буром недовольны игроки и владельцы "Кристал Пэлас"
Тренерские методы Франка Де Бура уже вызвали недовольство среди игроков и акционеров "Кристал Пэлас".
После трех поражений на старте сезона у Де Бура прошли кризисные переговоры с владельцем клуба Стивом Пэришом. Голландец сохранил работу, но уже потерял вотум доверия акционеров, сообщает The Guardian.
Среди боссов клуба зреют сомнения, что Франк адаптирует тактику к реалиям Премьер-Лиги: несмотря на то, что "Пэлас" не забил ни одного мяча, команда продолжает использовать схему 3-4-3 и делает на упор на владение мячом.
По информации The Telegraph, лидеров "Пэлас" смущает не только стиль игры Де Бура, но и отношение к игрокам: после поражения от "Суонси" голландец подверг критике подопечных, обвинив их в трусости.
Издание Daily Mail делится дополнительным инсайдом: место Де Бура может занять нынешний спортивный директор клуба Даги Фридман. Специалист в свое время уже тренировал "Пэлас" и теперь может вернуться на тренерской мостик на временной основе.
29.08.2017 18:00
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главный мудак пэриш, приволок де бура, пусть поклониться биг сэму пока не поздно, может уломает
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"команда продолжает использовать схему 3-4-3"
Все ясно, еще один физрук в АПЛ.
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Дебур аут, биг сэм он
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