"Арсенал" обратился насчет Эванса
"Арсенал" обозначил интерес к защитнику "Вест Бромвича" Джонни Эвансу.
В этом месяце свои предложения о покупке 29-летнего североирланца уже сделали "Манчестер Сити" и "Лестер". "Дрозды" не препятствуют уходу Джонни, но желают выручить за него 30-35 миллионов фунтов.
Как сообщает Sky Sports, в последнее время количество претендентов на воспитанника "Манчестер Юнайтед" возросло. "Арсенал" сделал свой запрос относительно Эванса, но пока не спешит с предложением.
Отметим, недавно главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис признался, что "канониры" хотели приобрести Джонни год назад, однако тогда предложение лондонского клуба было отклонено.
В то же время Daily Mail уверено, что "Арсеналу" не удастся перехватить Эванса. Сам Джонни настроен продолжить карьеру у "горожан", которые вскоре вернутся с улучшенным предложением.
29.08.2017 17:00
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Последние комментарии:
30 миллионов за Эванса. За Эванса.. 30 миллионов, Карл!
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Тупой Венгер, продавать защей и покупать отрабатанный материал, ладно Сити берет его на скамейку но ты же мудак будешь его с Холдингом Монреалем и Мертезаккером использовать, посадив на лавку Косьелни и продав Габриеля с Мустафи. Ааааа... не могу!!!
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Легендарный футболист.
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Я ржу. Ребята хватит. Щас в итоге мю за 80 его купит
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А как же Ван Дейк?)
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вот это уровень
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отпускают мустафи с паулистой, берут эванса. норм норм
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трансферы под стать своему месту в таблице
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это уже паника!
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вот они топари
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прям нарасхват
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