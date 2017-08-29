"Арсенал" обратился насчет Эванса

Джонни Эванс "Арсенал" обозначил интерес к защитнику "Вест Бромвича" Джонни Эвансу.

В этом месяце свои предложения о покупке 29-летнего североирланца уже сделали "Манчестер Сити" и "Лестер". "Дрозды" не препятствуют уходу Джонни, но желают выручить за него 30-35 миллионов фунтов.

Как сообщает Sky Sports, в последнее время количество претендентов на воспитанника "Манчестер Юнайтед" возросло. "Арсенал" сделал свой запрос относительно Эванса, но пока не спешит с предложением.

Отметим, недавно главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис признался, что "канониры" хотели приобрести Джонни год назад, однако тогда предложение лондонского клуба было отклонено.

В то же время Daily Mail уверено, что "Арсеналу" не удастся перехватить Эванса. Сам Джонни настроен продолжить карьеру у "горожан", которые вскоре вернутся с улучшенным предложением.


Метки Арсенал, Вест Бромвич, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 29.08.2017 18:21 # fc-oil
    30 миллионов за Эванса. За Эванса.. 30 миллионов, Карл!

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  2. saladdin81 29.08.2017 18:14 # saladdin81
    Тупой Венгер, продавать защей и покупать отрабатанный материал, ладно Сити берет его на скамейку но ты же мудак будешь его с Холдингом Монреалем и Мертезаккером использовать, посадив на лавку Косьелни и продав Габриеля с Мустафи. Ааааа... не могу!!!

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  3. mkhitaryan 29.08.2017 18:06 # mkhitaryan
    Легендарный футболист.

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  4. van-der-slav 29.08.2017 17:52 # van-der-slav
    Я ржу. Ребята хватит. Щас в итоге мю за 80 его купит

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  5. shirokov15 29.08.2017 17:42 # shirokov15
    А как же Ван Дейк?)

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  6. joker08 29.08.2017 17:21 # joker08
    вот это уровень

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  7. liverfun 29.08.2017 17:11 # liverfun
    отпускают мустафи с паулистой, берут эванса. норм норм

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  8. farot 29.08.2017 17:11 # farot
    трансферы под стать своему месту в таблице

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  9. gjchancel 29.08.2017 17:06 # gjchancel
    это уже паника!

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  10. spartan 29.08.2017 17:01 # spartan
    вот они топари

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  11. mancunia-planet 29.08.2017 17:01 # mancunia-planet
    прям нарасхват

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