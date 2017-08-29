"Арсенал" обратился насчет Эванса

"Арсенал" обозначил интерес к защитнику "Вест Бромвича" Джонни Эвансу.

В этом месяце свои предложения о покупке 29-летнего североирланца уже сделали "Манчестер Сити" и "Лестер". "Дрозды" не препятствуют уходу Джонни, но желают выручить за него 30-35 миллионов фунтов.



Как сообщает Sky Sports, в последнее время количество претендентов на воспитанника "Манчестер Юнайтед" возросло. "Арсенал" сделал свой запрос относительно Эванса, но пока не спешит с предложением.



Отметим, недавно главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис признался, что "канониры" хотели приобрести Джонни год назад, однако тогда предложение лондонского клуба было отклонено.



В то же время Daily Mail уверено, что "Арсеналу" не удастся перехватить Эванса. Сам Джонни настроен продолжить карьеру у "горожан", которые вскоре вернутся с улучшенным предложением.