"Сити" не выручил с продажи Насри ни копейки

Самир Насри "Манчестер Сити" не получил ни копейки с продажи полузащитника Самира Насри в "Антальяспор".

На прошлой неделе 29-летний Насри подписал контракт с "Антальяспором", завершив свое неоднозначное пребывание на "Этихад". По слухам, "горожане" продали Самира по сниженной цене - всего за 3,5 миллиона фунтов.

Однако издание Daily Mail утверждает, что на самом деле "Сити" не выручил с трансфера ни копейки. "Горожане" настолько хотели избавиться от проблемного игрока, что включили в сделку только многочисленные бонусы.

Вдобавок, сейчас УЕФА расследует дело в отношение Насри, связанное с нарушением антидопинговых правил. В случае дисквалификации француза на "Сити" могла лечь тяжелой ношей зарплата игрока в 12,5 миллионов фунтов в год.



Метки Антальяспор, Манчестер Сити, Насри

Автор foxmcfc   

Дата 29.08.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 3300

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Последние комментарии:




  1. mancityman 29.08.2017 17:57 # mancityman
    сбагрили гэгушку и слава аллаху

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  2. kazchelsea 29.08.2017 17:53 # kazchelsea
    никогда ничем не нравился этот педик, еще фамилия то ли насру, то ли насрали

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  3. infamous 29.08.2017 17:02 # infamous
    Бизнес модель ман сити

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  4. rollik707 29.08.2017 16:57 # rollik707
    Зато, сцука, сам он не бедствует!

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  5. thegodfather 29.08.2017 16:56 # thegodfather
    бизнес машина

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  6. gidro-met 29.08.2017 16:52 # gidro-met
    это просто эпик

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  7. sellman 29.08.2017 16:45 # sellman
    Азазазазаза

    МанСити просто бизнес-самолет!
    Куесосы33 и прочий сити-сброд подтвердит!

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  8. pautinho 29.08.2017 16:20 # pautinho
    Bus in ass car

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  9. frankylamp 29.08.2017 16:19 # frankylamp
    жалко, что так скурвился
    был одним из тех игроков, из-за которых хотелось смотреть матчи арсенала

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  10. ganinilyha 29.08.2017 16:12 # ganinilyha
    Классным игроком был.

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  11. spartan 29.08.2017 16:12 # spartan
    арсенальский шлак

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  12. electric 29.08.2017 16:10 # electric
    Вот это бизнесмен! Респект.

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  13. farot 29.08.2017 16:10 # farot
    12 лямов в год
    ахахахахахахахахахахаха

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  14. chr1s8rown 29.08.2017 16:09 # chr1s8rown
    бизнес машина

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  15. blueswin 29.08.2017 16:08 # blueswin
    как это гавно получало 230 тыс фунтов стерлингов каждые 7 дней? пиздец

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