"Сити" не выручил с продажи Насри ни копейки
"Манчестер Сити" не получил ни копейки с продажи полузащитника Самира Насри в "Антальяспор".
На прошлой неделе 29-летний Насри подписал контракт с "Антальяспором", завершив свое неоднозначное пребывание на "Этихад". По слухам, "горожане" продали Самира по сниженной цене - всего за 3,5 миллиона фунтов.
Однако издание Daily Mail утверждает, что на самом деле "Сити" не выручил с трансфера ни копейки. "Горожане" настолько хотели избавиться от проблемного игрока, что включили в сделку только многочисленные бонусы.
Вдобавок, сейчас УЕФА расследует дело в отношение Насри, связанное с нарушением антидопинговых правил. В случае дисквалификации француза на "Сити" могла лечь тяжелой ношей зарплата игрока в 12,5 миллионов фунтов в год.
29.08.2017 16:00
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Последние комментарии:
сбагрили гэгушку и слава аллаху
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никогда ничем не нравился этот педик, еще фамилия то ли насру, то ли насрали
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Бизнес модель ман сити
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Зато, сцука, сам он не бедствует!
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бизнес машина
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это просто эпик
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Азазазазаза
МанСити просто бизнес-самолет!
Куесосы33 и прочий сити-сброд подтвердит!
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Bus in ass car
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жалко, что так скурвился
был одним из тех игроков, из-за которых хотелось смотреть матчи арсенала
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Классным игроком был.
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арсенальский шлак
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Вот это бизнесмен! Респект.
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12 лямов в год
ахахахахахахахахахахаха
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бизнес машина
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как это гавно получало 230 тыс фунтов стерлингов каждые 7 дней? пиздец
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