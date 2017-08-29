"Сити" не выручил с продажи Насри ни копейки

"Манчестер Сити" не получил ни копейки с продажи полузащитника Самира Насри в "Антальяспор".

На прошлой неделе 29-летний Насри подписал контракт с "Антальяспором", завершив свое неоднозначное пребывание на "Этихад". По слухам, "горожане" продали Самира по сниженной цене - всего за 3,5 миллиона фунтов.



Однако издание Daily Mail утверждает, что на самом деле "Сити" не выручил с трансфера ни копейки. "Горожане" настолько хотели избавиться от проблемного игрока, что включили в сделку только многочисленные бонусы.



Вдобавок, сейчас УЕФА расследует дело в отношение Насри, связанное с нарушением антидопинговых правил. В случае дисквалификации француза на "Сити" могла лечь тяжелой ношей зарплата игрока в 12,5 миллионов фунтов в год.