"Тоттенхэм" обсуждает переход Ориги

До закрытия трансферного окна нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги может оказаться в "Тоттенхэме".

На прошлой неделе главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил, что рассчитывает на всех своих нападающих, включая Даниэля Старриджа, Дани Ингса и, собственно, Ориги.



Однако бельгийца не устраивает ситуация, при которой он вынужден довольствоваться местом на скамейке запасных. Отец Дивока уже заявил, что его сын рассматривает альтернативные варианты продолжения карьеры, в том числе переход в "Тоттенхэм".



"Дивок должен покинуть "Ливерпуль", чтобы получать больше игрового времени. "Тоттенхэм" остается одним из вариантов, но к сыну также проявляют интерес во Франции и Германии", - сообщил Майк Ориги DH.be



Тем временем, издание The Telegraph утверждает, что 22-летний Ориги может стать разменной монетой в сделке по переходу в "Ливерпуль" вингера "Монако" Тома Лемара. После двух забракованных предложений "красные" готовы включить нападающего в трансфер.