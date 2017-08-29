"Сити" предлагает 20 миллионов фунтов плюс Стерлинга за Санчеса

Алексис Санчес "Манчестер Сити" собирается сделать — а по другим данным, уже сделал — предложение о покупке нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Слухи о намерении "Сити" приобрести Алексиса ходят уже много месяцев, однако в активную фазу "горожане" вступают только сейчас, за считанные дни до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает Sky Sports, до четверга "Сити" выдвинет официальное предложение о покупке 28-летнего Санчеса. Тем временем, Алексис уже покинул расположение сборной Чили, чтобы "уладить дела личного характера".

The Guardian располагает информацией, что "горожане" уже предприняли попытку заполучить Санчеса, предложив "канонирам" 20 миллионов фунтов плюс вингера Рахима Стерлинга.

Издание отмечает, что "Арсенал" отрицает наличие каких-либо предложений насчет Алексиса, однако на самом деле два клуба интенсивно общаются в последние дни, и трансфер Санчеса имеет шансы состояться.

Что касается Стерлинга, то он сильно удивлен готовностью тренера Хосепа Гвардиолы отказаться от его услуг — особенно после двух голов в трех первых матчах Премьер-Лиги нового сезона. Однако Рахим открыт к возвращению в Лондон, где он делал свои первые шаги в футболе в качестве юниора КПР.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Санчес, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. arman-kz 29.08.2017 15:45 # arman-kz
    Грамотно Ливерпуль Рахима в своё время слил в МС. С тех пор он так и не прогрессировал. С мягким отношением Венгера он в Арсенале совсем деградирует.

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  2. mancityman 29.08.2017 15:41 # mancityman
    Сити хочет предложить некоторую цену (около 60 млн фунтов) + (Делф, что маловероятно). Арсенал же хочет включить в сделку Агуэро, но он входит в планы Гвардиолы. К тому же, сам игрок в ближайшее время не собирается покидать Манчестер.

    Агушу они хотят, леол )

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  3. bratella 29.08.2017 15:40 # bratella
    ESPN: «Саутгемптон» принял предложение «Ливерпуля» в 81 миллион фунтов стерлингов за голландского защитника Вирджила Ван Дейка.

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  4. mancityman 29.08.2017 15:38 # mancityman
    Сам же Санчес рассказывает своим друзьям, что присоединится к «горожанам» на этой неделе.

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  5. lfcmikki14 29.08.2017 15:38 # lfcmikki14
    Боже
    Какие же каклониры тупые.. Да еще и завистники. Чмошники, не зря обоссали на Энфилде их

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  6. melwood-lfc 29.08.2017 15:35 # melwood-lfc
    помню времена, когда на фупле люди выебывались тем, что могли маты писать)))) а остальные такие ээээ леее как ты это делаешь)
    я тогда ток на фупле зарегался)

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  7. melwood-lfc 29.08.2017 15:35 # melwood-lfc
    сини минис лютая хyйня

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  8. ooaaaa 29.08.2017 15:30 # ooaaaa
    Ингс топовый футболер конечно, находится в клубе и ничего не делает

    когда уже сольют полено это

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  9. eldos-chelsea 29.08.2017 15:29 # eldos-chelsea
    Санчес хороший игрок он сейчас нужен Венгеру потому что Арсенале нет звезд только Озил есть но он нестабильный играет. Если Венгер его продаст то Арсенал четверку не попадет 100%! У Санчеса характер есть он боец и всегда бётся до конца такие нужны Арсеналу как раньше были Виера, Анри, Кэмбел, Леман.

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  10. chr1s8rown 29.08.2017 15:29 # chr1s8rown
    даа стерва. переход в арсенал это кара. гнида

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  11. spartan 29.08.2017 15:28 # spartan
    141 сегодня активизировался и покинул Подшконарье

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  12. cup 29.08.2017 15:14 # cup
    «Арсенал» включился в борьбу за Джонни Эванса

    АХАХАХАХАХАХА

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  13. cup 29.08.2017 15:12 # cup
    Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта высказался о своем переходе в «Ливерпуль» с лета 2018 года.

    «Я рад, что клубы достигли соглашения, которое позволит мне в следующем сезоне выступать за «Ливерпуль». Я стану частью проекта, который меня безмерно восхищает.

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  14. cup 29.08.2017 15:10 # cup
    «Ливерпуль» предложил «Монако» за Лемара 80 млн евро в рассрочку на 2 года и аренду Ориги

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  15. ooaaaa 29.08.2017 15:10 # ooaaaa
    75m за Лемара, я хуею)

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  16. chelsealondon 29.08.2017 15:06 # chelsealondon
    Норм обмен был бы....

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  17. gandalf 29.08.2017 15:05 # gandalf
    2 года бомбит пердак от тупейшей игры стерляди, на голы пох. корявый слабый удар при выходе 1х1, корявый слабый пас всегда в недодачу из-за чего одноклубник попадает под опасный подкат, бежит не поднимая головы с мячом за лицевую линию, забегает не в ту сторону когда идет пас от гениального сильвы/кдб... настоящее тупой.
    во время трансляции всегда жду когда ему подкат аля шоукрос прилетит.

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  18. al-faarabi 29.08.2017 15:02 # al-faarabi
    "Арсенал" согласен отпустить Санчеса в "Ман Сити", но при условии, что получит в замен Агуэро + доплату (Sky Sports)

    еее

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  19. maxvel 29.08.2017 14:58 # maxvel
    для аснла это лучшее решение

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  20. gerrard08 29.08.2017 14:55 # gerrard08
    «Челси» попытается как можно скорее завершить переход Алекса Окслейда-Чемберлена из-за опасений, что «Ливерпуль» может перехватить игрока в случае неудачи с Лемаром. (Evening Standard)

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