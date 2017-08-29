"Сити" предлагает 20 миллионов фунтов плюс Стерлинга за Санчеса

"Манчестер Сити" собирается сделать — а по другим данным, уже сделал — предложение о покупке нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Слухи о намерении "Сити" приобрести Алексиса ходят уже много месяцев, однако в активную фазу "горожане" вступают только сейчас, за считанные дни до закрытия летнего трансферного окна.



Как сообщает Sky Sports, до четверга "Сити" выдвинет официальное предложение о покупке 28-летнего Санчеса. Тем временем, Алексис уже покинул расположение сборной Чили, чтобы "уладить дела личного характера".



The Guardian располагает информацией, что "горожане" уже предприняли попытку заполучить Санчеса, предложив "канонирам" 20 миллионов фунтов плюс вингера Рахима Стерлинга.



Издание отмечает, что "Арсенал" отрицает наличие каких-либо предложений насчет Алексиса, однако на самом деле два клуба интенсивно общаются в последние дни, и трансфер Санчеса имеет шансы состояться.



Что касается Стерлинга, то он сильно удивлен готовностью тренера Хосепа Гвардиолы отказаться от его услуг — особенно после двух голов в трех первых матчах Премьер-Лиги нового сезона. Однако Рахим открыт к возвращению в Лондон, где он делал свои первые шаги в футболе в качестве юниора КПР.