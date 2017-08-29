"Сити" предлагает 20 миллионов фунтов плюс Стерлинга за Санчеса
"Манчестер Сити" собирается сделать — а по другим данным, уже сделал — предложение о покупке нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.
Слухи о намерении "Сити" приобрести Алексиса ходят уже много месяцев, однако в активную фазу "горожане" вступают только сейчас, за считанные дни до закрытия летнего трансферного окна.
Как сообщает Sky Sports, до четверга "Сити" выдвинет официальное предложение о покупке 28-летнего Санчеса. Тем временем, Алексис уже покинул расположение сборной Чили, чтобы "уладить дела личного характера".
The Guardian располагает информацией, что "горожане" уже предприняли попытку заполучить Санчеса, предложив "канонирам" 20 миллионов фунтов плюс вингера Рахима Стерлинга.
Издание отмечает, что "Арсенал" отрицает наличие каких-либо предложений насчет Алексиса, однако на самом деле два клуба интенсивно общаются в последние дни, и трансфер Санчеса имеет шансы состояться.
Что касается Стерлинга, то он сильно удивлен готовностью тренера Хосепа Гвардиолы отказаться от его услуг — особенно после двух голов в трех первых матчах Премьер-Лиги нового сезона. Однако Рахим открыт к возвращению в Лондон, где он делал свои первые шаги в футболе в качестве юниора КПР.
29.08.2017 14:00
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Последние комментарии:
Грамотно Ливерпуль Рахима в своё время слил в МС. С тех пор он так и не прогрессировал. С мягким отношением Венгера он в Арсенале совсем деградирует.
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Сити хочет предложить некоторую цену (около 60 млн фунтов) + (Делф, что маловероятно). Арсенал же хочет включить в сделку Агуэро, но он входит в планы Гвардиолы. К тому же, сам игрок в ближайшее время не собирается покидать Манчестер.
Агушу они хотят, леол )
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ESPN: «Саутгемптон» принял предложение «Ливерпуля» в 81 миллион фунтов стерлингов за голландского защитника Вирджила Ван Дейка.
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Сам же Санчес рассказывает своим друзьям, что присоединится к «горожанам» на этой неделе.
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Боже
Какие же каклониры тупые.. Да еще и завистники. Чмошники, не зря обоссали на Энфилде их
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помню времена, когда на фупле люди выебывались тем, что могли маты писать)))) а остальные такие ээээ леее как ты это делаешь)
я тогда ток на фупле зарегался)
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сини минис лютая хyйня
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Ингс топовый футболер конечно, находится в клубе и ничего не делает
когда уже сольют полено это
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Санчес хороший игрок он сейчас нужен Венгеру потому что Арсенале нет звезд только Озил есть но он нестабильный играет. Если Венгер его продаст то Арсенал четверку не попадет 100%! У Санчеса характер есть он боец и всегда бётся до конца такие нужны Арсеналу как раньше были Виера, Анри, Кэмбел, Леман.
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даа стерва. переход в арсенал это кара. гнида
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141 сегодня активизировался и покинул Подшконарье
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«Арсенал» включился в борьбу за Джонни Эванса
АХАХАХАХАХАХА
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта высказался о своем переходе в «Ливерпуль» с лета 2018 года.
«Я рад, что клубы достигли соглашения, которое позволит мне в следующем сезоне выступать за «Ливерпуль». Я стану частью проекта, который меня безмерно восхищает.
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«Ливерпуль» предложил «Монако» за Лемара 80 млн евро в рассрочку на 2 года и аренду Ориги
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75m за Лемара, я хуею)
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Норм обмен был бы....
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2 года бомбит пердак от тупейшей игры стерляди, на голы пох. корявый слабый удар при выходе 1х1, корявый слабый пас всегда в недодачу из-за чего одноклубник попадает под опасный подкат, бежит не поднимая головы с мячом за лицевую линию, забегает не в ту сторону когда идет пас от гениального сильвы/кдб... настоящее тупой.
во время трансляции всегда жду когда ему подкат аля шоукрос прилетит.
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"Арсенал" согласен отпустить Санчеса в "Ман Сити", но при условии, что получит в замен Агуэро + доплату (Sky Sports)
еее
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для аснла это лучшее решение
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«Челси» попытается как можно скорее завершить переход Алекса Окслейда-Чемберлена из-за опасений, что «Ливерпуль» может перехватить игрока в случае неудачи с Лемаром. (Evening Standard)
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