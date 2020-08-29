"Стоук" купил Виммера у "Тоттенхэма"

"Стоук" объявил о приобретении центрального защитника "Тоттенхэма" Кевина Виммера за 18 миллионов фунтов.

24-летний игрок сборной Австрии заключил с "гончарами" контракт на пять лет и стал седьмым новичком команды Марка Хьюза в текущее трансферное окно после Джоша Таймона, Курта Зума, Бруно Мартинса Инди, Максима Шупо-Мотинга и Хесе Родригеса.



Виммер выступал за "шпор" с 2015 года, когда он был куплен у "Кельна". Неплохо себя проявив в своем дебютном английском сезоне, Кевин получил новый контракт, но в прошлой кампании был сильно ограничен в игровом времени.



"Мы по-настоящему довольны проделанной работой этим летом, особенно в плане оборонительных позиций. На мой взгляд, переход Кевина — это большая удача для нас, потому что он чрезвычайно одаренный молодой игрок, который несомненно добавит мастерства команде", — сообщил Хьюз.