"Стоук" купил Виммера у "Тоттенхэма"

Кевин Виммер "Стоук" объявил о приобретении центрального защитника "Тоттенхэма" Кевина Виммера за 18 миллионов фунтов.

24-летний игрок сборной Австрии заключил с "гончарами" контракт на пять лет и стал седьмым новичком команды Марка Хьюза в текущее трансферное окно после Джоша Таймона, Курта Зума, Бруно Мартинса Инди, Максима Шупо-Мотинга и Хесе Родригеса.

Виммер выступал за "шпор" с 2015 года, когда он был куплен у "Кельна". Неплохо себя проявив в своем дебютном английском сезоне, Кевин получил новый контракт, но в прошлой кампании был сильно ограничен в игровом времени.

"Мы по-настоящему довольны проделанной работой этим летом, особенно в плане оборонительных позиций. На мой взгляд, переход Кевина — это большая удача для нас, потому что он чрезвычайно одаренный молодой игрок, который несомненно добавит мастерства команде", — сообщил Хьюз.


Метки Виммер, Стоук, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2017 13:10

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  1. the-specia10ne 29.08.2017 14:56 # the-specia10ne
    отгрузит винер в ворота куйняйтед , чем положит начало очередного развала
    скриньте

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  2. vtp 29.08.2017 14:24 # vtp
    18 лямов за ноунейма ...ахереть, Леви красавчик
    его цена 5-7 лямов, потолок

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  3. gio 29.08.2017 13:41 # gio
    Зума тперь без практики будет сидеть?

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