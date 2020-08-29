"Стоук" купил Виммера у "Тоттенхэма"
"Стоук" объявил о приобретении центрального защитника "Тоттенхэма" Кевина Виммера за 18 миллионов фунтов.
24-летний игрок сборной Австрии заключил с "гончарами" контракт на пять лет и стал седьмым новичком команды Марка Хьюза в текущее трансферное окно после Джоша Таймона, Курта Зума, Бруно Мартинса Инди, Максима Шупо-Мотинга и Хесе Родригеса.
Виммер выступал за "шпор" с 2015 года, когда он был куплен у "Кельна". Неплохо себя проявив в своем дебютном английском сезоне, Кевин получил новый контракт, но в прошлой кампании был сильно ограничен в игровом времени.
"Мы по-настоящему довольны проделанной работой этим летом, особенно в плане оборонительных позиций. На мой взгляд, переход Кевина — это большая удача для нас, потому что он чрезвычайно одаренный молодой игрок, который несомненно добавит мастерства команде", — сообщил Хьюз.
29.08.2017 13:10
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отгрузит винер в ворота куйняйтед , чем положит начало очередного развала
скриньте
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18 лямов за ноунейма ...ахереть, Леви красавчик
его цена 5-7 лямов, потолок
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Зума тперь без практики будет сидеть?
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