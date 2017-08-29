"Ливерпуль" подтвердил договоренность по Кейта

"Ливерпуль" официально подтвердил, что достиг договоренности с "РБ Лейпцигом" относительно трансфера полузащитника Наби Кейта следующим летом.

Накануне английским СМИ стало известно, что 1 июля 2018 года Кейта присоединится к "красным". Сегодня этому поступило официальное подтверждение.



"Ливерпуль" заплатит за 22-летнего гвинейца 48 миллионов фунтов. Пункт о соответствующих отступных в контракте Наби становится активен со следующего лета.



"Я рад достигнутой договоренности, которая позволит мне присоединиться к "Ливерпулю" следующим летом и стать частью проекта, который вызывает у меня огромное восхищение".



"Решив вопрос со своим будущим, теперь я смогу сосредоточиться на выступлении за "РБ Лейпциг" в этом сезоне. До того, как я присоединюсь к клубу следующим летом, я останусь заинтересованным болельщиком на дистанции", — сообщил Кейта.