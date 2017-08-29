"Ливерпуль" подтвердил договоренность по Кейта

Наби Кейта "Ливерпуль" официально подтвердил, что достиг договоренности с "РБ Лейпцигом" относительно трансфера полузащитника Наби Кейта следующим летом.

Накануне английским СМИ стало известно, что 1 июля 2018 года Кейта присоединится к "красным". Сегодня этому поступило официальное подтверждение.

"Ливерпуль" заплатит за 22-летнего гвинейца 48 миллионов фунтов. Пункт о соответствующих отступных в контракте Наби становится активен со следующего лета.

"Я рад достигнутой договоренности, которая позволит мне присоединиться к "Ливерпулю" следующим летом и стать частью проекта, который вызывает у меня огромное восхищение".

"Решив вопрос со своим будущим, теперь я смогу сосредоточиться на выступлении за "РБ Лейпциг" в этом сезоне. До того, как я присоединюсь к клубу следующим летом, я останусь заинтересованным болельщиком на дистанции", — сообщил Кейта.


Метки Кейта, Ливерпуль, РБ Лейпциг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 29.08.2017 14:26 # chr1s8rown
    кейта>погба

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  2. didier-11 29.08.2017 14:13 # didier-11
    Мля вооьще хз чо за фрукт.
    В обороне никакой , моменты пачками не создаёт. Просто держит темп 90 минут и только лишь. Неужели таких игроков мало?

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  3. f345 29.08.2017 13:53 # f345
    Никогда не понимал таких вот договоренностей. Игрок всеми мыслями уже в АПЛ и играет за топ-клуб, а в реале приходится играть за какойто Лейпциг. Ладно там с Коутиньо, которому пока еще никто ничего не обещал. Но Лейпциг то неужели такая ситуация устраивает.

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  4. pistolero-lfc 29.08.2017 13:22 # pistolero-lfc
    Добро пожаловать!

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  5. frankylamp 29.08.2017 13:16 # frankylamp
    супер крутой трансфер
    с учетом того, что в следующем году цены еще подскочат, и 48 миллионов будут просто копейками

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  6. paul-shark 29.08.2017 13:12 # paul-shark
    Охуенно. Канте с ударом. Бист.

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  7. electric 29.08.2017 13:09 # electric
    Это вам матичи хуятичи.
    Топ и есть топ!

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  8. budun 29.08.2017 13:06 # budun
    Мане центра поля. Отличный канеш трансфер.

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  9. liverpool-95 29.08.2017 13:04 # liverpool-95
    Канте+люксовый)

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  10. danny949494 29.08.2017 13:04 # danny949494
    А если сломается и вылетит на год? А если проведет провальный сезон? Интересно, однако.

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