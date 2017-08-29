"Ливерпуль" подтвердил договоренность по Кейта
"Ливерпуль" официально подтвердил, что достиг договоренности с "РБ Лейпцигом" относительно трансфера полузащитника Наби Кейта следующим летом.
Накануне английским СМИ стало известно, что 1 июля 2018 года Кейта присоединится к "красным". Сегодня этому поступило официальное подтверждение.
"Ливерпуль" заплатит за 22-летнего гвинейца 48 миллионов фунтов. Пункт о соответствующих отступных в контракте Наби становится активен со следующего лета.
"Я рад достигнутой договоренности, которая позволит мне присоединиться к "Ливерпулю" следующим летом и стать частью проекта, который вызывает у меня огромное восхищение".
"Решив вопрос со своим будущим, теперь я смогу сосредоточиться на выступлении за "РБ Лейпциг" в этом сезоне. До того, как я присоединюсь к клубу следующим летом, я останусь заинтересованным болельщиком на дистанции", — сообщил Кейта.
29.08.2017 13:00
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Последние комментарии:
кейта>погба
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Мля вооьще хз чо за фрукт.
В обороне никакой , моменты пачками не создаёт. Просто держит темп 90 минут и только лишь. Неужели таких игроков мало?
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Никогда не понимал таких вот договоренностей. Игрок всеми мыслями уже в АПЛ и играет за топ-клуб, а в реале приходится играть за какойто Лейпциг. Ладно там с Коутиньо, которому пока еще никто ничего не обещал. Но Лейпциг то неужели такая ситуация устраивает.
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Добро пожаловать!
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супер крутой трансфер
с учетом того, что в следующем году цены еще подскочат, и 48 миллионов будут просто копейками
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Охуенно. Канте с ударом. Бист.
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Это вам матичи хуятичи.
Топ и есть топ!
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Мане центра поля. Отличный канеш трансфер.
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Канте+люксовый)
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А если сломается и вылетит на год? А если проведет провальный сезон? Интересно, однако.
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