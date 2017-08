Светская хроника за вторник

"Манчестер Сити" сделает предложение о покупке Алексиса Санчеса. "Челси" близок к продаже Диего Косты. Сэм Эллардайс может вернуться в "Кристал Пэлас". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

До закрытия трансферного окна "Манчестер Сити" сделает предложение о покупке нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса. (Goal)



"Сити" улучшит предложение по защитнику "Вест Бромвича" Джонни Эвансу, приобрести которого не удалось "Лестеру" за 21 миллион фунтов. (Daily Mirror)



Эванс перейдет в "Сити" только после того, как "горожане" избавятся от защитника Эльякима Мангала. (Daily Mail)



"Вест Бромвич" потребовал 30 млн. фунтов за Эванса, одновременно проявив интерес к защитнику "Ливерпуля" Мамаду Сако. (ESPN)



"Челси" близок к продаже нападающего Диего Косты в "Атлетико" за 30 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Манчестер Юнайтед" может перехватить защитника ПСЖ Сержа Орье, который практически договорился с "Тоттенхэмом". (The Sun)



"Ливерпуль" готов потратить 135 млн. фунтов в остатке лета на приобретение защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка и плеймейкера "Монако" Тома Лемара. (The Sun)



"Ливерпуль" может включить своего нападающего Дивока Ориги в сделку по Лемару. (The Telegraph)



"Ювентус" попытается приобрести полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана в январе. (Premium Sport)



"Ювентус" обходит "Ливерпуль" в борьбе за защитника "Шальке-04" Бенедикта Хеведеса. (Gazzetta dello Sport)



"Ювентус" вступил в борьбу с "Интером" за защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи. (ESPN)



"Арсенал" предложил своего защитника Матье Дебюши "Брайтону". (Daily Mirror)



"Суонси" стал серьезным претендентом на полузащитника "Баварии" Ренату Санчеша, которого ранее сватали в "Юнайтед", "Челси", "Милан" и "Монако". (Wales Online)



"Вест Хэм" поставил ультиматум перед "Спортингом" по поводу полузащитника Вильяма Карвалью. (Daily Express)



"Кристал Пэлас" интересуется защитником "Вест Хэма" Жозе Фонте. (Daily Star)



"Эвертон" не отпустит вингера Кевина Миральяса в "Олимпиакос". (Het Laatste Nieuws)



Нападающий "Лестера" Ислам Слимани может заменить Килиана Мбаппе в "Монако". (Sky Sports)



Бывший полузащитник "Вест Хэма" Равель Моррисон продолжит карьеру в Мексике. (La Aficion)







Другое



Сэм Эллардайс может вернуться в "Кристал Пэлас" — спустя три месяца после своего ухода. (Daily Express)



Тренер "Вест Хэма" Славен Билич получит еще четыре матча, чтобы избежать увольнения. (Daily Mirror)



Среди игроков "Арсенала" зреет недоверие к методам их тренера Арсена Венгера. (Daily Mirror)



Доктор сборной Бразилии заявил, что проблемы полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо со спиной вызваны стрессом. (The Sun)



"Юнайтед" обновил покрытие на частной дороге к своей базе в Каррингтоне, чтобы уберечь дорогостоящие машины своих игроков. (The Sun)