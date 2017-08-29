Светская хроника за вторник
"Манчестер Сити" сделает предложение о покупке Алексиса Санчеса. "Челси" близок к продаже Диего Косты. Сэм Эллардайс может вернуться в "Кристал Пэлас". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
До закрытия трансферного окна "Манчестер Сити" сделает предложение о покупке нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса. (Goal)
"Сити" улучшит предложение по защитнику "Вест Бромвича" Джонни Эвансу, приобрести которого не удалось "Лестеру" за 21 миллион фунтов. (Daily Mirror)
Эванс перейдет в "Сити" только после того, как "горожане" избавятся от защитника Эльякима Мангала. (Daily Mail)
"Вест Бромвич" потребовал 30 млн. фунтов за Эванса, одновременно проявив интерес к защитнику "Ливерпуля" Мамаду Сако. (ESPN)
"Челси" близок к продаже нападающего Диего Косты в "Атлетико" за 30 млн. фунтов. (Daily Mirror)
"Манчестер Юнайтед" может перехватить защитника ПСЖ Сержа Орье, который практически договорился с "Тоттенхэмом". (The Sun)
"Ливерпуль" готов потратить 135 млн. фунтов в остатке лета на приобретение защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка и плеймейкера "Монако" Тома Лемара. (The Sun)
"Ливерпуль" может включить своего нападающего Дивока Ориги в сделку по Лемару. (The Telegraph)
"Ювентус" попытается приобрести полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана в январе. (Premium Sport)
"Ювентус" обходит "Ливерпуль" в борьбе за защитника "Шальке-04" Бенедикта Хеведеса. (Gazzetta dello Sport)
"Ювентус" вступил в борьбу с "Интером" за защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи. (ESPN)
"Арсенал" предложил своего защитника Матье Дебюши "Брайтону". (Daily Mirror)
"Суонси" стал серьезным претендентом на полузащитника "Баварии" Ренату Санчеша, которого ранее сватали в "Юнайтед", "Челси", "Милан" и "Монако". (Wales Online)
"Вест Хэм" поставил ультиматум перед "Спортингом" по поводу полузащитника Вильяма Карвалью. (Daily Express)
"Кристал Пэлас" интересуется защитником "Вест Хэма" Жозе Фонте. (Daily Star)
"Эвертон" не отпустит вингера Кевина Миральяса в "Олимпиакос". (Het Laatste Nieuws)
Нападающий "Лестера" Ислам Слимани может заменить Килиана Мбаппе в "Монако". (Sky Sports)
Бывший полузащитник "Вест Хэма" Равель Моррисон продолжит карьеру в Мексике. (La Aficion)
Другое
Сэм Эллардайс может вернуться в "Кристал Пэлас" — спустя три месяца после своего ухода. (Daily Express)
Тренер "Вест Хэма" Славен Билич получит еще четыре матча, чтобы избежать увольнения. (Daily Mirror)
Среди игроков "Арсенала" зреет недоверие к методам их тренера Арсена Венгера. (Daily Mirror)
Доктор сборной Бразилии заявил, что проблемы полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо со спиной вызваны стрессом. (The Sun)
"Юнайтед" обновил покрытие на частной дороге к своей базе в Каррингтоне, чтобы уберечь дорогостоящие машины своих игроков. (The Sun)
29.08.2017 12:00
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Последние комментарии:
"Юнайтед" обновил покрытие на частной дороге к своей базе в Каррингтоне, чтобы уберечь дорогостоящие машины своих игроков. (The Sun)
бесполезно, бакланы склюют все равно
(ответить)
Щас осталось только два претендента на звание "Гнилой пидорас АПЛ-очка" - Коутиньо и Венгер.
(ответить)
Арсеноль падает каждый день
санчеза и аоч конкурентам (бывшим)
мустафи в интер
гиппс в уотфорд
габриель в валенсию
остаются с ним его верные бойцы - уолкот, ремси, уелбек, монриаль, кокилен
(ответить)
Гвардиола еблан
Мангала >>>>> Эванс
(ответить)
да нахуй лемара, запилите опорника и защитника
(ответить)
Виммер в Стоук.
(ответить)
Обновил покрытие на мамке грита чтобы уберечь дешевых ххлов своих друзей.
(ответить)
Если подпишем ВВД, то Херес не нужен)
(ответить)
https://pp.userapi.com/c837331/v837331376/467dd/E3Wxhegh_UM.jpg
вы посмотрите на этого далбаеба))-
вы узнаете этого умпешного программиста , лееееееееееееееееол
(ответить)
Если подпишем ВВД и Лемара будет сверхзбс окно. Если только ВВД, будет збс окно. Мразила продать без вариантов,
(ответить)
Врач сборной Бразилии о травме Коутиньо: «У него просто стресс, он хочет в «Барселону».
ага, стрессовый перелом песды
(ответить)
29.08.2017 12:23 #
andros13
НО. если ты постоянно унижаешь и хамишь бабам, то:
1 ты безработный, т.к. все вокруг считаю тебя дал6ичем
2 ты девственник
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/56974/?c=1#c6478302
Конониры щас захихикали где-то под шконкой которую им поставили под шконкой.
(ответить)
Ожидание: Лемар и Ван Дейк.
Реальность: Лемас и Бадюк.
(ответить)
Про Слимани смешно , остальное муть
(ответить)
норм у дудя с жириком видос вышел.
(ответить)
Шутка дня:
После поражения Арсенала от Ливерпуля в прошедшие выходные Илон Маск принял решение использовать при строительстве Hyperloop анусы конониров.
(ответить)
кстати, а кто он, настоящий мусчина?
есть ли настоящая женсчена?
(ответить)
Мдаа хорошо вам ноулайферам.Лето зима осень - вам то что.На Фапле сухо.На бабки девки не разведут, мамкины котлетки под дешевое пивко.Рай.А долбаебы ебашат на 3-х работах ублажая писду и обрыганных детей прожигая жизнь для КОГО ТО(то что навязали) без цельно. Никаких хобби и интересов.Вы свободные и живущие для себя.Так себе могут позволить жить только настоящие муСЧщины.
(ответить)
Кейта рили перешел? Или лфк настолько убог что уже и 8 отдал на будущий год?
(ответить)
чисто Лемарс и Вандюк
(ответить)
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