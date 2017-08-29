Бакайоко не пугает переход Дринкуотера в "Челси"

Новичок "Челси" Тьемуэ Бакайоко заявил, что его не пугает потенциальный переход в клуб полузащитника "Лестера" Данни Дринкуотера.

Ожидается, что до закрытия трансферного окна чемпионы Премьер-Лиги сделают еще три приобретения. Одним из новичков "Челси" вполне может стать 27-летний Дринкуотер.



Потенциальный переезд Данни, впрочем, не смущает Бакайоко, который оказался на "Стэмфорд Бридж" только этим летом и провел за "синих" всего одну игру с первых минут. Тьемуэ уверен, что конкуренция пойдет ему на только на пользу.



"Данни Дринкуотер не пугает меня. Каждая команда нуждается в конкуренции – только так игроки могут прогрессировать и прибавлять", - сообщил Бакайоко SFR Sport.