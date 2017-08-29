Бакайоко не пугает переход Дринкуотера в "Челси"
Новичок "Челси" Тьемуэ Бакайоко заявил, что его не пугает потенциальный переход в клуб полузащитника "Лестера" Данни Дринкуотера.
Ожидается, что до закрытия трансферного окна чемпионы Премьер-Лиги сделают еще три приобретения. Одним из новичков "Челси" вполне может стать 27-летний Дринкуотер.
Потенциальный переезд Данни, впрочем, не смущает Бакайоко, который оказался на "Стэмфорд Бридж" только этим летом и провел за "синих" всего одну игру с первых минут. Тьемуэ уверен, что конкуренция пойдет ему на только на пользу.
"Данни Дринкуотер не пугает меня. Каждая команда нуждается в конкуренции – только так игроки могут прогрессировать и прибавлять", - сообщил Бакайоко SFR Sport.
29.08.2017 11:00
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Да и поуху! Кто бы не пришел, это Бака!
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Это же марихуанаааа
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Присел погадить в кустиках, тут и попался папарацци. Молорик, не запаниковал, отреагировал вполне адекватно...
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Новость ради новости , фапля скучнеет день от дня , Бабаёшка брался под ЛЧ , Пейвода под АПЛ , Барклей под КА и КАЛ , один бедненький Канте тащит на всех фронтах , поэтому Император и не хотел Матича продавать . Кстати о птичках , куда делся персонаж которых вел хроники Матича ?
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Этот гандон брит игрок замены для Бакайоко чему ему опасаться, как говорится игрок ротации не более того
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С такой мордой он сам кого хочешь напугает.
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На фото примат в своей привычной среде обитания
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На фото руку мылом отмыл. Осталось лицо
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Ушли Чалоба, Лофтус и Матчи.
Придут Бак и Дринк.
Норм 4 игрока на 2 позиции в центре.
Канте, Бакайоко, Фабрегас и Дринкуотер.
В нападении Мората, Азар, Батшуайи.
На фланге - Мозес, Педро, Виллиан, АОЧ.
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