Бакайоко не пугает переход Дринкуотера в "Челси"

Тьемуэ Бакайоко Новичок "Челси" Тьемуэ Бакайоко заявил, что его не пугает потенциальный переход в клуб полузащитника "Лестера" Данни Дринкуотера.

Ожидается, что до закрытия трансферного окна чемпионы Премьер-Лиги сделают еще три приобретения. Одним из новичков "Челси" вполне может стать 27-летний Дринкуотер.

Потенциальный переезд Данни, впрочем, не смущает Бакайоко, который оказался на "Стэмфорд Бридж" только этим летом и провел за "синих" всего одну игру с первых минут. Тьемуэ уверен, что конкуренция пойдет ему на только на пользу.

"Данни Дринкуотер не пугает меня. Каждая команда нуждается в конкуренции – только так игроки могут прогрессировать и прибавлять", - сообщил Бакайоко SFR Sport.


Метки Бакайоко, Дринкуотер, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 29.08.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1867

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Последние комментарии:




  1. rollik707 29.08.2017 12:42 # rollik707
    Да и поуху! Кто бы не пришел, это Бака!

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  2. januzaj00 29.08.2017 11:55 # januzaj00
    Это же марихуанаааа

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  3. bootsman 29.08.2017 11:42 # bootsman
    Присел погадить в кустиках, тут и попался папарацци. Молорик, не запаниковал, отреагировал вполне адекватно...

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  4. bluebload 29.08.2017 11:37 # bluebload
    Новость ради новости , фапля скучнеет день от дня , Бабаёшка брался под ЛЧ , Пейвода под АПЛ , Барклей под КА и КАЛ , один бедненький Канте тащит на всех фронтах , поэтому Император и не хотел Матича продавать . Кстати о птичках , куда делся персонаж которых вел хроники Матича ?

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  5. liveron 29.08.2017 11:25 # liveron
    Этот гандон брит игрок замены для Бакайоко чему ему опасаться, как говорится игрок ротации не более того

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  6. fc-oil 29.08.2017 11:22 # fc-oil
    С такой мордой он сам кого хочешь напугает.

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  7. farot 29.08.2017 11:14 # farot
    На фото примат в своей привычной среде обитания

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  8. gidro-met 29.08.2017 11:06 # gidro-met
    На фото руку мылом отмыл. Осталось лицо

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  9. gidro-met 29.08.2017 11:04 # gidro-met
    Ушли Чалоба, Лофтус и Матчи.

    Придут Бак и Дринк.

    Норм 4 игрока на 2 позиции в центре.
    Канте, Бакайоко, Фабрегас и Дринкуотер.

    В нападении Мората, Азар, Батшуайи.
    На фланге - Мозес, Педро, Виллиан, АОЧ.

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