"Вест Хэм" решил пока не увольнять Билича

Высшее руководство "Вест Хэма" приняло решение пока не увольнять Славена Билича с поста главного тренера.

Напомним, "молотобойцы" проиграли все три матча на старте нового сезона Премьер-Лиги и сейчас находятся на самом дне таблицы. Подопечные Билича пропустили 10 мячей, а в ответ забили только два.



Столь ужасные результаты заставили владельцев клуба Дэвида Голда и Дэвида Салливана, инвестировавших солидную сумму денег в укрепление состава этим летом, задуматься о возможной смене тренера. Ходили слухи, что Славен может не пережить этот международный перерыв.



Как сообщает Sky Sports, на протяжении пары последних дней хорватский специалист интенсивно общался с Голдом и Салливаном, и те решили пока отсрочить назревающее увольнение.



Добавим, что фаворитом на замену Биличу остается наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес, контракт которого может быть выкуплен за 5 миллионов фунтов. Голд и Салливан являются большими поклонниками испанца, которого пару лет назад у них в последний момент увел из под носа "Реал".