"Барселона" хочет Коутиньо и после покупки Дембеле

Несмотря на приобретение Усмана Дембеле, "Барселона" не откажется от своих претензий на полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Напомним, после продажи Неймара в ПСЖ за 198 миллионов фунтов ранее этим летом "Барселона" стала предпринимать активные попытки инвестировать в игроков неожиданно свалившееся на нее богатство.



Испанский гранд начал охоту сразу на нескольких футболистов, и многие болельщики "Ливерпуля" втайне надеялись, что "Барса" оставит в покое Коутиньо, когда подпишет одну из прочих своих целей.



Накануне "Барса" официально представила в качестве своего новичка 20-летнего нападающего Дембеле, который был приобретен у дортмундской "Боруссии" по сделке стоимостью 135.5 млн. фунтов, включая бонусы.



Однако "Барса" не собирается уходить с рынка. Как сообщает The Independent, каталонцы продолжат борьбу за Филиппе, надеясь подписать того к четвергу.



"Мы надеемся представить еще одного игрока до конца месяца. Я намерен пригласить еще одного игрока — или двух, если это возможно. Я не буду называть имен, но признаю, что мы работаем над приобретением новичков", — сообщил технический директор "Барсы" Роберт Фернандес.



Меж тем, накануне Коутиньо прибыл в расположение сборной Бразилии и провел тренировку. При этом за "Ливерпуль" в новом сезоне Филиппе еще не сыграл ни одного матча, что главный тренер Юрген Клопп объяснял проблемами полузащитника со спиной.