"Эвертон" близок к покупке Николы Влашича
"Эвертон" близок к покупке за 10 миллионов фунтов юного нападающего "Хайдука" Николы Влашича.
Решение мерсисайдского клуба приобрести 19-летнего Влашича во многом является спонтанным и было принято после того, как Никола хорошо проявил себя в недавних квалификационных матчах Лиги Европы за "Хайдук" против "ирисок".
Влашич, поигравший за юношеские и молодежные сборные Хорватии всех возрастов, пробился в первую команду "Хайдука" еще три года назад. С тех пор Никола провел 85 матчей за клуб из Сплита и забил 10 голов.
Отличительной чертой хорватского таланта является универсальность. Влашич способен сыграть как на острие атак, так и на обоих флангах, что очень ценит главный тренер "Эвертона" Рональд Куман.
Как отмечает BBC, близкое согласование сделки по Влашичу не нарушает планы Кумана приобрести проверенного бомбардира и левого защитника до закрытия трансферного окна в четверг.
29.08.2017 08:00
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По видосу напоминает Насри во времена Марселя! В таком же тинейджерском стиле гонял футбол! Но когда перешёл в Арсенал ему сказали отказаться от этой стили игры и сосредоточатся на взрослой игре. Это все таки АПЛ, тут ему дадут играть так, как он считает!
P.S. Я знаю о чем говорю! Погуглите я вам отвечаю!
Если перейдёт в Эвертон от такого стиля прикажут отказаться вот увидите!
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круто че..
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