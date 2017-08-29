"Эвертон" близок к покупке Николы Влашича

Никола Влашич "Эвертон" близок к покупке за 10 миллионов фунтов юного нападающего "Хайдука" Николы Влашича.

Решение мерсисайдского клуба приобрести 19-летнего Влашича во многом является спонтанным и было принято после того, как Никола хорошо проявил себя в недавних квалификационных матчах Лиги Европы за "Хайдук" против "ирисок".

Влашич, поигравший за юношеские и молодежные сборные Хорватии всех возрастов, пробился в первую команду "Хайдука" еще три года назад. С тех пор Никола провел 85 матчей за клуб из Сплита и забил 10 голов.

Отличительной чертой хорватского таланта является универсальность. Влашич способен сыграть как на острие атак, так и на обоих флангах, что очень ценит главный тренер "Эвертона" Рональд Куман.

Как отмечает BBC, близкое согласование сделки по Влашичу не нарушает планы Кумана приобрести проверенного бомбардира и левого защитника до закрытия трансферного окна в четверг.


Метки Влашич, Хайдук, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2017 08:00

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  1. cfc-chelsea-cfc 29.08.2017 09:19 # cfc-chelsea-cfc
    По видосу напоминает Насри во времена Марселя! В таком же тинейджерском стиле гонял футбол! Но когда перешёл в Арсенал ему сказали отказаться от этой стили игры и сосредоточатся на взрослой игре. Это все таки АПЛ, тут ему дадут играть так, как он считает!
    P.S. Я знаю о чем говорю! Погуглите я вам отвечаю!
    Если перейдёт в Эвертон от такого стиля прикажут отказаться вот увидите!

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  2. guardian95 29.08.2017 08:06 # guardian95
    круто че..

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