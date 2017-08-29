"Эвертон" близок к покупке Николы Влашича

"Эвертон" близок к покупке за 10 миллионов фунтов юного нападающего "Хайдука" Николы Влашича.

Решение мерсисайдского клуба приобрести 19-летнего Влашича во многом является спонтанным и было принято после того, как Никола хорошо проявил себя в недавних квалификационных матчах Лиги Европы за "Хайдук" против "ирисок".



Влашич, поигравший за юношеские и молодежные сборные Хорватии всех возрастов, пробился в первую команду "Хайдука" еще три года назад. С тех пор Никола провел 85 матчей за клуб из Сплита и забил 10 голов.



Отличительной чертой хорватского таланта является универсальность. Влашич способен сыграть как на острие атак, так и на обоих флангах, что очень ценит главный тренер "Эвертона" Рональд Куман.



Как отмечает BBC, близкое согласование сделки по Влашичу не нарушает планы Кумана приобрести проверенного бомбардира и левого защитника до закрытия трансферного окна в четверг.



