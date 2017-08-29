"Монако" отклонил два предложения "Ливерпуля" по Лемару

Тома Лемар "Монако" отклонил два предложения "Ливерпуля" о покупке атакующего полузащитника Тома Лемара.

Накануне стало известно, что мерсисайдский клуб пытается договориться о приобретении Лемара, переманить которого ранее этим летом отчаялся "Арсенал".

Как передает Sky Sports, "красные" сделали уже два предложения о покупке 21-летнего француза, но от сумм в 55.5 и 64.8 миллионов фунтов "Монако" отказался.

И хотя нельзя исключать, что в заключительные дни трансферного окна "Ливерпуль" вернется с третьим предложением, "Монако" явно продемонстрировал, что желает сохранить свою восходящую звезду, забившую 12 голов в 39 матчах прошлого сезона.


Метки Лемар, Ливерпуль, Монако

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 2070

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. f345 29.08.2017 09:13 # f345
    Так он АПЗ чтоли?Тогда он наxер нам не сдался. Нам бы опорника или плеймейкера. Атакующих игроков у нас на 2 топ-команды хватит.

    (ответить)

  2. bezviz 29.08.2017 07:51 # bezviz
    ахах ору)

    (ответить)

  3. akadam 29.08.2017 07:35 # akadam
    Против автобусной тактики, которую против "Ливерпуля" будут придерживаться порядка 15 команд лиги, нужен рослый нап вроде Льоренте или Жиру. Ну и на центрального защитника надо потратиться. Этот пробел надо восполнять сейчас, а не зимой, когда очки будут утрачены.

    (ответить)

  4. rollik707 29.08.2017 07:13 # rollik707
    Заипутся пыль глотать!

    (ответить)

  5. billy-talent 29.08.2017 07:12 # billy-talent
    Лемар (почти)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: