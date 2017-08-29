"Монако" отклонил два предложения "Ливерпуля" по Лемару

"Монако" отклонил два предложения "Ливерпуля" о покупке атакующего полузащитника Тома Лемара.

Накануне стало известно, что мерсисайдский клуб пытается договориться о приобретении Лемара, переманить которого ранее этим летом отчаялся "Арсенал".



Как передает Sky Sports, "красные" сделали уже два предложения о покупке 21-летнего француза, но от сумм в 55.5 и 64.8 миллионов фунтов "Монако" отказался.



И хотя нельзя исключать, что в заключительные дни трансферного окна "Ливерпуль" вернется с третьим предложением, "Монако" явно продемонстрировал, что желает сохранить свою восходящую звезду, забившую 12 голов в 39 матчах прошлого сезона.