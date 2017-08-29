"Монако" отклонил два предложения "Ливерпуля" по Лемару
"Монако" отклонил два предложения "Ливерпуля" о покупке атакующего полузащитника Тома Лемара.
Накануне стало известно, что мерсисайдский клуб пытается договориться о приобретении Лемара, переманить которого ранее этим летом отчаялся "Арсенал".
Как передает Sky Sports, "красные" сделали уже два предложения о покупке 21-летнего француза, но от сумм в 55.5 и 64.8 миллионов фунтов "Монако" отказался.
И хотя нельзя исключать, что в заключительные дни трансферного окна "Ливерпуль" вернется с третьим предложением, "Монако" явно продемонстрировал, что желает сохранить свою восходящую звезду, забившую 12 голов в 39 матчах прошлого сезона.
29.08.2017 07:00
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Так он АПЗ чтоли?Тогда он наxер нам не сдался. Нам бы опорника или плеймейкера. Атакующих игроков у нас на 2 топ-команды хватит.
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ахах ору)
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Против автобусной тактики, которую против "Ливерпуля" будут придерживаться порядка 15 команд лиги, нужен рослый нап вроде Льоренте или Жиру. Ну и на центрального защитника надо потратиться. Этот пробел надо восполнять сейчас, а не зимой, когда очки будут утрачены.
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Заипутся пыль глотать!
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Лемар (почти)
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