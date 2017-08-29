Мамаду Сако близок к возвращению в "Пэлас"

Мамаду Сако "Кристал Пэлас" близок к приобретению защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако за 25 миллионов фунтов.

Сако великолепно провел вторую половину прошлого сезона в аренде на "Селхерст Парк", однако установленная "красными" цена в 30 млн. фунтов оказалась чрезмерной для "орлов".

И все-таки приближение трансферного дедалйна, провальный старт в новом сезоне Премьер-Лиги и слухи насчет интереса к Сако со стороны "Вест Бромвича" заставили "орлов" активизироваться и возобновить переговоры с "Ливерпулем".

Как сообщает Daily Mail, сейчас сага вокруг 27-летнего француза близка к окончанию. "Ливерпуль" не нуждается в Сако, а потому немного снизил цену, которую "Пэлас" в свою очередь согласился заплатить.


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сако

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2017 06:00

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  1. farot 29.08.2017 09:21 # farot
    КЛопп даун

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  2. antiterror 29.08.2017 06:44 # antiterror
    А почему на фото только футболка?

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  3. akadam 29.08.2017 06:24 # akadam
    Классный защитник. Не сложилось с тренером что-то. Что меня в нем омрачало, так это мерзкий характер, тупое поведение и цвет кожи. Но игрок весьма полезный. И тонко играющий. Всего одна желтая за позапрошлый сезон о многом говорит. Правда, он еще тот злополучный пас не в тему Джеррарду отдал, когда мог вперед мяч вынести.

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  4. suarezov 29.08.2017 06:21 # suarezov
    Ливерпулю не хватает денег на трансферы

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  5. arman-kz 29.08.2017 06:17 # arman-kz
    Сако - прошлое. Он не подходит под задачи для защитников Клоппа. Пока что то стоит надо продавать. Сверху накинуть и за ВВД.

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  6. melwood-lfc 29.08.2017 06:02 # melwood-lfc
    5 лямов не могут найти, с нынешним то баблом в апл?))
    норм развели ливер

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  7. tursa 29.08.2017 06:01 # tursa
    жаль конечно такого топаря терять

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