Мамаду Сако близок к возвращению в "Пэлас"
"Кристал Пэлас" близок к приобретению защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако за 25 миллионов фунтов.
Сако великолепно провел вторую половину прошлого сезона в аренде на "Селхерст Парк", однако установленная "красными" цена в 30 млн. фунтов оказалась чрезмерной для "орлов".
И все-таки приближение трансферного дедалйна, провальный старт в новом сезоне Премьер-Лиги и слухи насчет интереса к Сако со стороны "Вест Бромвича" заставили "орлов" активизироваться и возобновить переговоры с "Ливерпулем".
Как сообщает Daily Mail, сейчас сага вокруг 27-летнего француза близка к окончанию. "Ливерпуль" не нуждается в Сако, а потому немного снизил цену, которую "Пэлас" в свою очередь согласился заплатить.
29.08.2017 06:00
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Последние комментарии:
КЛопп даун
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А почему на фото только футболка?
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Классный защитник. Не сложилось с тренером что-то. Что меня в нем омрачало, так это мерзкий характер, тупое поведение и цвет кожи. Но игрок весьма полезный. И тонко играющий. Всего одна желтая за позапрошлый сезон о многом говорит. Правда, он еще тот злополучный пас не в тему Джеррарду отдал, когда мог вперед мяч вынести.
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Ливерпулю не хватает денег на трансферы
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Сако - прошлое. Он не подходит под задачи для защитников Клоппа. Пока что то стоит надо продавать. Сверху накинуть и за ВВД.
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5 лямов не могут найти, с нынешним то баблом в апл?))
норм развели ливер
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жаль конечно такого топаря терять
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