Мамаду Сако близок к возвращению в "Пэлас"

"Кристал Пэлас" близок к приобретению защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако за 25 миллионов фунтов.

Сако великолепно провел вторую половину прошлого сезона в аренде на "Селхерст Парк", однако установленная "красными" цена в 30 млн. фунтов оказалась чрезмерной для "орлов".



И все-таки приближение трансферного дедалйна, провальный старт в новом сезоне Премьер-Лиги и слухи насчет интереса к Сако со стороны "Вест Бромвича" заставили "орлов" активизироваться и возобновить переговоры с "Ливерпулем".



Как сообщает Daily Mail, сейчас сага вокруг 27-летнего француза близка к окончанию. "Ливерпуль" не нуждается в Сако, а потому немного снизил цену, которую "Пэлас" в свою очередь согласился заплатить.