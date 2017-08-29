Алексис Санчес не просил "Арсенал" о трансфере
"Арсенал" опроверг появившиеся в прессе слухи о том, что нападающий Алексис Санчес подал прошение о трансфере.
Английская пресса давно уверена, что Алексис хочет покинуть "Эмирейтс". Ранее этим летом главный тренер "канониров" Арсен Венгер честно признал, что особо не надеется продлить истекающий через год контракт игрока сборной Чили.
При этом сам Санчес никак не демонстрировал, что хочет уйти, если не считать его несчастного вида на поле и на скамейке в последние месяцы. Однако после унизительного поражения "Арсенала" от "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (4:0) в прессе появились слухи, что Алексис подал прошение о трансфере.
Сообщалось, что на этот шаг Санчес решился, дабы поспособствовать своему переходу в "Манчестер Сити" до закрытия трансферного окна. Но Sky Sports, ссылаясь на свои источники в лондонском клубе, утверждает, что Алексис не просил о трансфере, хотя действительно чувствует себя несчастным в "Арсенале".
Позиция "Арсенала" в отношении 28-летнего чилийца, забившего 30 голов в 51 матчей прошлого сезона, остается неизменной: Венгер собирается сохранить Алексиса, а по ходу сезона попытаться склонить того к новой сделке.
29.08.2017 00:05
Просмотров: 930
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как же у пенсов пригорело от слухов, что Аоч предпочитает Лфк Челси
(ответить)
Чув делает разницу между Арсом (топ-5). И остальными крепкими середняками с 6 по 10 места.
(ответить)
Останется на посл сезон.
(ответить)
Алекс Окслейд-Чемберлейн находится в шаге от перехода в "Челси".
"Пенсионеры" согласовали сумму компенсации с "канонирами" и ведут переговоры с самим футболистом.
"Ливерпуль" так же был в числе претендентов на англичанина, однако сам Алекс предпочитает переезд на "Стэмфорд Бридж".
[BBC]
(ответить)
Господи, да всем похуй
(ответить)
Бедный Санчес. Наверное проклинает тот день, когда решил подписать контракт с Арсеналом.
(ответить)
Легенда,диспетчер задач,сердце горы. Второй по преданности клубу после Герарада в Лфц
(ответить)
да что тут просить, все и так давно знают эго позицию..
человек очень много сделал для Арсенала нужно и честь иметь.
отпустили б по человечески, а так как говнари
(ответить)
Ясненько
(ответить)
пздц он терпила, леол
(ответить)
Членберлена в лфс!
(ответить)
идите нахуй, анонриры
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий