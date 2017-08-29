Алексис Санчес не просил "Арсенал" о трансфере

"Арсенал" опроверг появившиеся в прессе слухи о том, что нападающий Алексис Санчес подал прошение о трансфере.

Английская пресса давно уверена, что Алексис хочет покинуть "Эмирейтс". Ранее этим летом главный тренер "канониров" Арсен Венгер честно признал, что особо не надеется продлить истекающий через год контракт игрока сборной Чили.



При этом сам Санчес никак не демонстрировал, что хочет уйти, если не считать его несчастного вида на поле и на скамейке в последние месяцы. Однако после унизительного поражения "Арсенала" от "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (4:0) в прессе появились слухи, что Алексис подал прошение о трансфере.



Сообщалось, что на этот шаг Санчес решился, дабы поспособствовать своему переходу в "Манчестер Сити" до закрытия трансферного окна. Но Sky Sports, ссылаясь на свои источники в лондонском клубе, утверждает, что Алексис не просил о трансфере, хотя действительно чувствует себя несчастным в "Арсенале".



Позиция "Арсенала" в отношении 28-летнего чилийца, забившего 30 голов в 51 матчей прошлого сезона, остается неизменной: Венгер собирается сохранить Алексиса, а по ходу сезона попытаться склонить того к новой сделке.