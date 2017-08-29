Алексис Санчес не просил "Арсенал" о трансфере

Алексис Санчес "Арсенал" опроверг появившиеся в прессе слухи о том, что нападающий Алексис Санчес подал прошение о трансфере.

Английская пресса давно уверена, что Алексис хочет покинуть "Эмирейтс". Ранее этим летом главный тренер "канониров" Арсен Венгер честно признал, что особо не надеется продлить истекающий через год контракт игрока сборной Чили.

При этом сам Санчес никак не демонстрировал, что хочет уйти, если не считать его несчастного вида на поле и на скамейке в последние месяцы. Однако после унизительного поражения "Арсенала" от "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (4:0) в прессе появились слухи, что Алексис подал прошение о трансфере.

Сообщалось, что на этот шаг Санчес решился, дабы поспособствовать своему переходу в "Манчестер Сити" до закрытия трансферного окна. Но Sky Sports, ссылаясь на свои источники в лондонском клубе, утверждает, что Алексис не просил о трансфере, хотя действительно чувствует себя несчастным в "Арсенале".

Позиция "Арсенала" в отношении 28-летнего чилийца, забившего 30 голов в 51 матчей прошлого сезона, остается неизменной: Венгер собирается сохранить Алексиса, а по ходу сезона попытаться склонить того к новой сделке.


Метки Арсенал, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2017 00:05

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Последние комментарии:




  1. bratella 29.08.2017 01:17 # bratella
    Как же у пенсов пригорело от слухов, что Аоч предпочитает Лфк Челси

    (ответить)

  2. gidro-met 29.08.2017 01:10 # gidro-met
    Чув делает разницу между Арсом (топ-5). И остальными крепкими середняками с 6 по 10 места.

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  3. paul-shark 29.08.2017 00:40 # paul-shark
    Останется на посл сезон.

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  4. thegodfather 29.08.2017 00:40 # thegodfather
    Алекс Окслейд-Чемберлейн находится в шаге от перехода в "Челси".

    "Пенсионеры" согласовали сумму компенсации с "канонирами" и ведут переговоры с самим футболистом.

    "Ливерпуль" так же был в числе претендентов на англичанина, однако сам Алекс предпочитает переезд на "Стэмфорд Бридж".

    [BBC]

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  5. forester 29.08.2017 00:27 # forester
    Господи, да всем похуй

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  6. reeker 29.08.2017 00:20 # reeker
    Бедный Санчес. Наверное проклинает тот день, когда решил подписать контракт с Арсеналом.

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  7. mcferson-42 29.08.2017 00:17 # mcferson-42
    Легенда,диспетчер задач,сердце горы. Второй по преданности клубу после Герарада в Лфц

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  8. best-fanunited 29.08.2017 00:17 # best-fanunited
    да что тут просить, все и так давно знают эго позицию..
    человек очень много сделал для Арсенала нужно и честь иметь.
    отпустили б по человечески, а так как говнари

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  9. thegodfather 29.08.2017 00:15 # thegodfather
    Ясненько

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  10. kos9k 29.08.2017 00:14 # kos9k
    пздц он терпила, леол

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  11. role-playin 29.08.2017 00:08 # role-playin
    Членберлена в лфс!

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  12. jani-radari 29.08.2017 00:06 # jani-radari
    идите нахуй, анонриры

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