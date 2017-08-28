"Сити" снова отправил Патрика Робертса в "Селтик"

Вингер "Манчестер Сити" Патрик Робертс вернулся в "Селтик", где проведет сезон 2017/18 на правах аренды.

В 2015 году "горожане" потратили приличную сумму денег — 12 миллионов фунтов — на покупку английского юниора у "Фулхэма", но пока не нашли Патрику применения.



Зато применение Робертсу нашел главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс. Впервые присоединившись к шотландскому гранду в январе 2016, Патрик быстро утвердился в качестве ключевого игрока.



В прошлом сезоне 20-летний Робертс помог "Селтику" завоевать чемпионский титул, пройдя всю дистанцию без единого поражения. Теперь Патрик возвращается в Глазго, чтобы продолжить свое развитие и выступить в Лиге Чемпионов.



Manchester Evening News отмечает, что в "Сити" по-прежнему рассчитывают на Робертса. Именно поэтому "Селтик" не получил права приоритетного выкупа игрока.