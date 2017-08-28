Куман не ожидает продажи Баркли

Росс Баркли Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман сомневается, что в остатке трансферного окна на плеймейкера Росса Баркли найдется покупатель.

Несмотря на то, что Баркли пропускает старт сезона из-за травмы, прессы не устает сообщать об интересе к 23-летнему плеймейкеру со стороны "Челси" и "Тоттенхэма".

Тем не менее, на конец прошлой недели "Эвертону" не поступало ни одного предложения по игроку, действующий контракт которого истекает уже следующим летом. Куман не ожидает продажи Росса в оставшиеся до конца августа дни.

"Никаких новостей по Россу нет. На данный момент он остается в "Эвертоне": нам не поступило ни одного официального предложения", - цитирует Кумана ESPN.



Метки Баркли, Куман, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 28.08.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 549

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. reeker 28.08.2017 21:11 # reeker
    До конца месяца станет игроком Челси.

    (ответить)

  2. vtp 28.08.2017 21:02 # vtp
    уйдет зимой за бесценок
    либо летом в Челси или к петухам

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: