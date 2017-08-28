Куман не ожидает продажи Баркли
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман сомневается, что в остатке трансферного окна на плеймейкера Росса Баркли найдется покупатель.
Несмотря на то, что Баркли пропускает старт сезона из-за травмы, прессы не устает сообщать об интересе к 23-летнему плеймейкеру со стороны "Челси" и "Тоттенхэма".
Тем не менее, на конец прошлой недели "Эвертону" не поступало ни одного предложения по игроку, действующий контракт которого истекает уже следующим летом. Куман не ожидает продажи Росса в оставшиеся до конца августа дни.
"Никаких новостей по Россу нет. На данный момент он остается в "Эвертоне": нам не поступило ни одного официального предложения", - цитирует Кумана ESPN.
28.08.2017 21:00
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уйдет зимой за бесценок
либо летом в Челси или к петухам
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