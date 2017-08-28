"Челси" планирует купить еще минимум трех игроков для Конте

Фернандо Льоренте Наставник "Челси" Антонио Конте ожидает совершить минимум три приобретения до закрытия летнего трансферного окна в четверг.

Лишь сегодня стало известно, что "Челси" удалось согласовать размер компенсации за полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена, который, по замыслу Конте, добавит конкуренции Виктору Мосесу на позиции вингбека.

По информации The Independent, также Конте хочет обзавестись надежным дублером для своего нападающего Альваро Мораты и считает Фернандо Льоренте из "Суонси" идеальным кандидатом на эту роль.

Изначально "синие" надеялись заполучить 32-летнего испанца за 20 миллионов фунтов, однако "лебеди" требуют за своего бомбардира, забившего 15 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, сумму ближе к 30 млн.

Наконец, "Челси" продолжает переговоры о размере компенсации за полузащитника "Лестера" Данни Дринкуотера, Здесь у сторон тоже существуют разногласия: покупатель предлагает 25 млн. фунтов, а продавец требует 40 млн.

Тем не менее, и "Суонси", и "Лестер" открыты к переговорам, и это вселяет в чемпионов Премьер-Лиги оптимизм, что обе сделки будут согласованы до трансферного дедлайна.

Среди прочих трансферных целей Конте значатся Алекс Сандро из "Ювентуса", Седрик Соареш из "Саутгемптона" и Росс Баркли из "Эвертона". На "Стэмфорд Бридж" уверены, что к четвергу Антонио получит еще минимум трех новичков.


Метки Конте, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2017 20:00

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  1. chebrec 28.08.2017 21:38 # chebrec
    Даешь топов к 1 сентября!

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  2. gidro-met 28.08.2017 21:31 # gidro-met
    Еееее бой

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  3. bezviz 28.08.2017 20:28 # bezviz
    еее бой, укрепляем лавочку, основа и так топ

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  4. reeker 28.08.2017 20:04 # reeker
    Левого латераля купите, заебали со своим Льоренте.

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