"Челси" согласовал компенсацию за Окслейд-Чемберлена

"Челси" согласовал компенсацию за полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена в размере 35 миллионов фунтов.

На прошлой неделе Окслейд-Чемберлен провел определяющую для своего будущего встречу с главным тренером "канониров" Арсеном Венгером. Алексу был предложен новый контракт с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю.



Однако 24-летний англичанин отверг возможность стать вторым самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала" на данный момент. А поскольку действующий контракт Алекса истекает уже следующим летом, клуб был вынужден вступить в переговоры с "Челси".



И вот сейчас, как сообщает The Telegraph, "синим" удалось согласовать стоимостью Окслейд-Чемберлена. Теперь чемпионы Премьер-Лиги постараются договориться с самим Алексом, интерес к которому также приписывают "Ливерпулю".



В то же время Sky Sports не ожидает, что трансфер Окслейд-Чемберлена в "Челси" сорвется. По информации издания, "синие" уже заняты организацией медицинского обследования для Алекса в расположении сборной Англии.