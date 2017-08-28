"Челси" согласовал компенсацию за Окслейд-Чемберлена

Алекс Окслейд-Чемберлен "Челси" согласовал компенсацию за полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена в размере 35 миллионов фунтов.

На прошлой неделе Окслейд-Чемберлен провел определяющую для своего будущего встречу с главным тренером "канониров" Арсеном Венгером. Алексу был предложен новый контракт с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю.

Однако 24-летний англичанин отверг возможность стать вторым самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала" на данный момент. А поскольку действующий контракт Алекса истекает уже следующим летом, клуб был вынужден вступить в переговоры с "Челси".

И вот сейчас, как сообщает The Telegraph, "синим" удалось согласовать стоимостью Окслейд-Чемберлена. Теперь чемпионы Премьер-Лиги постараются договориться с самим Алексом, интерес к которому также приписывают "Ливерпулю".

В то же время Sky Sports не ожидает, что трансфер Окслейд-Чемберлена в "Челси" сорвется. По информации издания, "синие" уже заняты организацией медицинского обследования для Алекса в расположении сборной Англии.


Метки Арсенал, Окслейд-Чемберлен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2017 19:20

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 28.08.2017 19:50 # chelsea-69
    Так это самый живучий кононир. Ну мб ещё Жиру так часто не ломался

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  2. fc-zenit 28.08.2017 19:49 # fc-zenit
    Пись пись на калониров

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  3. bezviz 28.08.2017 19:44 # bezviz
    пока там ливерные покупают игроков на будущие сезоны Челси делает дела прямо сейчас чтобы выигрывать чашки прямо сейчас, учитесь су4ки как надо становиться королями Англии! еее бой синк эбаут зис!

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  4. staryi-eblan 28.08.2017 19:43 # staryi-eblan
    Игрок "выше среднего" уровня. Трансфер, скорее, для Пенсыльвании удачный.

    Из плюсов: крепкосколоченный, скоростной, характер бойца, возраст + англичанин

    Из минусов: склонен в травмам, порой прямолинеен, теряется в больших матчах
    ps все написанное применимо и к Баркли

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  5. contrario 28.08.2017 19:43 # contrario
    канонирам мало 0-4

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  6. bezviz 28.08.2017 19:41 # bezviz
    англичанин, молодой, быстрый, фактура что надо, будет идеальным солдатом в руках Конте! отличный латераль, если что и в атаке сможет поиграть, намного лучше Мозеса в атаке, отличный трансфер! гг сосите пис0с))

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  7. reeker 28.08.2017 19:34 # reeker
    В очередной раз обоссали аснл.

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  8. ganinilyha 28.08.2017 19:33 # ganinilyha
    Много ли игроков за последние 15 лет переходили из одного топа в другой (без рофлов) и тащили? Вроде нет.

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  9. mancunia-planet 28.08.2017 19:31 # mancunia-planet
    Нафига синей помойке этот днарь?

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  10. mixmaster 28.08.2017 19:30 # mixmaster
    В след сезоне в витесс перейдет

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  11. avermedia 28.08.2017 19:29 # avermedia
    Венгер пустится в бега с этими бабками.

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  12. spartan 28.08.2017 19:29 # spartan
    середнячок. удачно слинял с тонущего судна

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  13. role-playin 28.08.2017 19:25 # role-playin
    В ливер его.

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  14. gidro-met 28.08.2017 19:24 # gidro-met
    ну вот. Наконец то Мозеса заменят на более совершенную опцию.

    Мозеса на АОЧа - гут
    БАкайоко на Матича - гут
    Рюдигера/Кристенсена на Кэхилла/Ивановича - гут
    Мората на псину - гут.

    ЕЕЕЕЕЕЕЕ

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  15. shirokov15 28.08.2017 19:21 # shirokov15
    Забьёт и отпразднует в ближайшем матче против арса.

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  16. osprey 28.08.2017 19:20 # osprey
    Сломается в первом же матче

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