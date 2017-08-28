"Челси" согласовал компенсацию за Окслейд-Чемберлена
"Челси" согласовал компенсацию за полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена в размере 35 миллионов фунтов.
На прошлой неделе Окслейд-Чемберлен провел определяющую для своего будущего встречу с главным тренером "канониров" Арсеном Венгером. Алексу был предложен новый контракт с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю.
Однако 24-летний англичанин отверг возможность стать вторым самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала" на данный момент. А поскольку действующий контракт Алекса истекает уже следующим летом, клуб был вынужден вступить в переговоры с "Челси".
И вот сейчас, как сообщает The Telegraph, "синим" удалось согласовать стоимостью Окслейд-Чемберлена. Теперь чемпионы Премьер-Лиги постараются договориться с самим Алексом, интерес к которому также приписывают "Ливерпулю".
В то же время Sky Sports не ожидает, что трансфер Окслейд-Чемберлена в "Челси" сорвется. По информации издания, "синие" уже заняты организацией медицинского обследования для Алекса в расположении сборной Англии.
28.08.2017 19:20
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Последние комментарии:
Так это самый живучий кононир. Ну мб ещё Жиру так часто не ломался
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Пись пись на калониров
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пока там ливерные покупают игроков на будущие сезоны Челси делает дела прямо сейчас чтобы выигрывать чашки прямо сейчас, учитесь су4ки как надо становиться королями Англии! еее бой синк эбаут зис!
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Игрок "выше среднего" уровня. Трансфер, скорее, для Пенсыльвании удачный.
Из плюсов: крепкосколоченный, скоростной, характер бойца, возраст + англичанин
Из минусов: склонен в травмам, порой прямолинеен, теряется в больших матчах
ps все написанное применимо и к Баркли
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канонирам мало 0-4
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англичанин, молодой, быстрый, фактура что надо, будет идеальным солдатом в руках Конте! отличный латераль, если что и в атаке сможет поиграть, намного лучше Мозеса в атаке, отличный трансфер! гг сосите пис0с))
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В очередной раз обоссали аснл.
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Много ли игроков за последние 15 лет переходили из одного топа в другой (без рофлов) и тащили? Вроде нет.
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Нафига синей помойке этот днарь?
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В след сезоне в витесс перейдет
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Венгер пустится в бега с этими бабками.
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середнячок. удачно слинял с тонущего судна
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В ливер его.
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ну вот. Наконец то Мозеса заменят на более совершенную опцию.
Мозеса на АОЧа - гут
БАкайоко на Матича - гут
Рюдигера/Кристенсена на Кэхилла/Ивановича - гут
Мората на псину - гут.
ЕЕЕЕЕЕЕЕ
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Забьёт и отпразднует в ближайшем матче против арса.
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Сломается в первом же матче
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