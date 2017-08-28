Сим Де Йонг вернулся из "Ньюкасла" в "Аякс"

Нападающий Сим Де Йонг официально покинул "Ньюкасл" и вернулся в "Аякс" по сделке ориентировочной стоимостью в 4 миллиона фунтов.

Напомним, Де Йонг присоединился к "сорокам" в 2014 году в статусе одной из главных звезд Эредивизии, которую он успел четырежды выиграть, а также был капитаном "Аякса".



Однако с тех пор Сим сыграл лишь 26 матчей за "Ньюкасл", в большинстве из них выходя на замену. Зато Де Йонг неплохо себя проявил в ПСВ, где он провел прошлый сезон на правах аренды.



Сегодня 28-летний голландец официально покинул "сорок" и вернулся в "Аякс", заключив контракт до 2020 года.



Добавим, переходя в "Ньюкасл", Де Йонг говорил о своих амбициях финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, но вместо этого вылетел в Чемпионшип.