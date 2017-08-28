Сим Де Йонг вернулся из "Ньюкасла" в "Аякс"
Нападающий Сим Де Йонг официально покинул "Ньюкасл" и вернулся в "Аякс" по сделке ориентировочной стоимостью в 4 миллиона фунтов.
Напомним, Де Йонг присоединился к "сорокам" в 2014 году в статусе одной из главных звезд Эредивизии, которую он успел четырежды выиграть, а также был капитаном "Аякса".
Однако с тех пор Сим сыграл лишь 26 матчей за "Ньюкасл", в большинстве из них выходя на замену. Зато Де Йонг неплохо себя проявил в ПСВ, где он провел прошлый сезон на правах аренды.
Сегодня 28-летний голландец официально покинул "сорок" и вернулся в "Аякс", заключив контракт до 2020 года.
Добавим, переходя в "Ньюкасл", Де Йонг говорил о своих амбициях финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, но вместо этого вылетел в Чемпионшип.
28.08.2017 19:00
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Eбать ередивизи скурвилась, непонятно как с Суварезом не проeбались
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збс добавили в конце
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горбачев
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