Сим Де Йонг вернулся из "Ньюкасла" в "Аякс"

Сим Де Йонг Нападающий Сим Де Йонг официально покинул "Ньюкасл" и вернулся в "Аякс" по сделке ориентировочной стоимостью в 4 миллиона фунтов.

Напомним, Де Йонг присоединился к "сорокам" в 2014 году в статусе одной из главных звезд Эредивизии, которую он успел четырежды выиграть, а также был капитаном "Аякса".

Однако с тех пор Сим сыграл лишь 26 матчей за "Ньюкасл", в большинстве из них выходя на замену. Зато Де Йонг неплохо себя проявил в ПСВ, где он провел прошлый сезон на правах аренды.

Сегодня 28-летний голландец официально покинул "сорок" и вернулся в "Аякс", заключив контракт до 2020 года.

Добавим, переходя в "Ньюкасл", Де Йонг говорил о своих амбициях финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, но вместо этого вылетел в Чемпионшип.


Метки Аякс, Де Йонг, Ньюкасл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 426

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  1. pautinho 28.08.2017 19:39 # pautinho
    Eбать ередивизи скурвилась, непонятно как с Суварезом не проeбались

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  2. javelin 28.08.2017 19:17 # javelin
    збс добавили в конце

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  3. mancityman 28.08.2017 19:09 # mancityman
    горбачев

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