Наби Кейта перейдет в "Ливерпуль" следующим летом
"Ливерпуль" согласовал приобретение полузащитника "РБ Лейпцига" Наби Кейта, однако сделка будет заключена следующим летом.
Вполне очевидно, что Кейта был приоритетной трансферной целью главного тренера "красных" Юргена Клоппа этим летом для укрепления центра поля. Однако клуб Бундеслиги наотрез отказался обсуждать продажу своей звезды, дав понять своим коллегам с "Энфилда", что дело не в деньгах.
Таким образом, "Ливерпуль" был вынужден отложить приобретение 22-летнего гвинейца на следующее лето, когда в контракте Наби становится активен пункт об отступных в размере 48 миллионов фунтов.
Не дожидаясь следующего лета, "красные" уже сейчас договорились с Кейта. Как сообщает The Guardian, сегодня Наби прошел медицинское обследование и согласовал сделку, по которой 1 июля 2018 года он официально станет игроком "Ливерпуля".
Добавим, покупкой Кейта "красные" с лихвой перекроют свой текущий трансферный рекорд, установленный ранее этим летом покупкой Мохамеда Салаха у "Ромы". Впрочем, побить это достижение "Ливерпуль" может уже в ближайшие дни, если договорится о переходе Тома Лемара из "Монако".
28.08.2017 18:00
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Последние комментарии:
значит Коут таки сбежал с помойки. иначе откуда тогда у залупуля такие деньги? это я про возможный трансфер Лемара
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Он вам не Джон.
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«Челси» согласовал с «Арсеналом» трансфер Окслейд-Чемберлена за 35 млн фунтов
Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен приблизился к переходу в «Челси».
По информации Sky Sports, клубы сегодня согласовали сумму компенсации за трансфер 24-летнего воспитанника «Саутгемптона». Она оценивается в 35 миллионов фунтов
Окслейд-Чемберлен находится в расположении сборной Англии, где может пройти значительная часть его медицинского обследования для перехода в «Челси».
Ранее Окслейд-Чемберлен отклонил предложение «Арсенала» о продлении контракта. Также сообщалось, что он может оказаться в «Ливерпуле» или «Манчестер Сити».
для лавки норм
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Ллоренте, аоч, дринкуотер - пздц топчики. Всех их в членси срочно
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если тру, то это просто колбассаный е6антиизм ибо за сизон с нигой может произойти все что угодно и я надеюсь он порвет себе кресты в последний день сезона
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Более тупейшего трансфера еще не видел.
На×уя щас он проходит медобследование? если перейдет только след летом? За год с ним может произойти все что угодно бред лузерпульский какой то.
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А чё мегастор прикрыли? Лол, ну и нужен этот найк?
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отличная новость.
буду следить за играми РБ в ЛЧ.
надеюсь, за год он улучшит свою игру.
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В итоге окажется в Баварии.
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Бирмингем Бога арендовал. Надеюсь никогда больше не увижу его в футболке Челси.
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норм так договорились, даже неожиданно, это все новый спорт. директор))) ниточто эйр)))
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Вроде неплохо так на перспективу, если ещё и Лемара можно будет подписать. Но всё же настороженно как-то отношусь я к этому Кейта, тем более, что с ним будет через год? Хотя, за 48 млн, через год можно будет разве что Озила какого-нибудь подписать или Джаку хромую.
(ответить)
«Челси» согласовал с «Арсеналом» трансфер Окслейд-Чемберлена за 35 млн фунтов
Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен приблизился к переходу в «Челси».
По информации Sky Sports, клубы сегодня согласовали сумму компенсации за трансфер 24-летнего воспитанника «Саутгемптона». Она оценивается в 35 миллионов фунтов
Окслейд-Чемберлен находится в расположении сборной Англии, где может пройти значительная часть его медицинского обследования для перехода в «Челси».
Ранее Окслейд-Чемберлен отклонил предложение «Арсенала» о продлении контракта. Также сообщалось, что он может оказаться в «Ливерпуле» или «Манчестер Сити».
(ответить)
ах ах ах Чемперлен в Чулсе. середняк англицкий с унылой статой
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6ля хз АОЧ конечно норм бегунок,чисто на скамейку его.
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Ребята, я решил стать жирным.
Жду ваших компетентных советов
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Че за бомжей сватают в Челси, пиздeц. Ливер Ходжсона какой то. За членберлена больше 20 отдавать зашквар, остальные даже бесплатно не нужны, кроме Баркли.
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https://cs7052.userapi.com/c638024/v638024632/5bbd0/zPEUmupqriA.jpg
Впервые, после выхода Доты 2, её обошла какая-либо игра по онлайну
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Испанский наставник английского "Манчестер Сити"​ Хосеп Гвардиола заявил, что английская Премьер-лига не может считаться самым сложным чемпионатом в Европе.
"Я знаю, что в Англии привыкли слышать: "Это самая тяжелая лига". Однако, нельзя смотреть так узко. Да, АПЛ - это жесткая борьба, но я бы не сказал, что играть на "Сантьяго Бернабеу", "Камп Ноу" или в Севилье с Бильбао так уж легко. В последние десять лет именно испанские команды находятся на ведущих ролях в еврокубках. "Севилья" вообще трижды подряд выигрывала Лигу Европы. Думаю, что АПЛ будет считаться самой сложной лигой, когда пять команд в Лиге чемпионов смогут достичь финальных стадий"
Во как
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https://vk.com/id435083184
угадайте пухлого с фапли
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