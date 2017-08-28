Наби Кейта перейдет в "Ливерпуль" следующим летом

"Ливерпуль" согласовал приобретение полузащитника "РБ Лейпцига" Наби Кейта, однако сделка будет заключена следующим летом.

Вполне очевидно, что Кейта был приоритетной трансферной целью главного тренера "красных" Юргена Клоппа этим летом для укрепления центра поля. Однако клуб Бундеслиги наотрез отказался обсуждать продажу своей звезды, дав понять своим коллегам с "Энфилда", что дело не в деньгах.



Таким образом, "Ливерпуль" был вынужден отложить приобретение 22-летнего гвинейца на следующее лето, когда в контракте Наби становится активен пункт об отступных в размере 48 миллионов фунтов.



Не дожидаясь следующего лета, "красные" уже сейчас договорились с Кейта. Как сообщает The Guardian, сегодня Наби прошел медицинское обследование и согласовал сделку, по которой 1 июля 2018 года он официально станет игроком "Ливерпуля".



Добавим, покупкой Кейта "красные" с лихвой перекроют свой текущий трансферный рекорд, установленный ранее этим летом покупкой Мохамеда Салаха у "Ромы". Впрочем, побить это достижение "Ливерпуль" может уже в ближайшие дни, если договорится о переходе Тома Лемара из "Монако".