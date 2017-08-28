Почеттино: "Проблема не в "Уэмбли"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что в очередном разочаровывающем результате его команды на "Уэмбли" виноват не стадион, а потеря концентрации.

Временный переезд на "Уэмбли" изначально внушал болельщикам "шпор" опасения, ведь подопечные Почеттино выглядели здесь удручающим образом в еврокубковых матчах прошлого сезона.



Эти опасения не оказались напрасными: проиграв "Челси" со счетом 1:2, спустя неделю "Тоттенхэм" поделился очками и с "Бернли" (1:1). Однако Почеттино не видит никакого "проклятья "Уэмбли".



"Нет, проблема не в этом. Проблема не в "Уэмбли". В футболе, когда ты теряешь концентрацию, когда ты устал, ты можешь пропустить или дать сопернику возможность забить".



"Так было сегодня, и так было против "Челси". Суть в этом. "Уэмбли" не имеет к этому никакого отношения. Если вы вспомните матчи против "Бернли" на "Уайт Харт Лэйн", они всегда были очень тяжелыми".



"Думаю, "Уэмбли" даже помогает взламывать оборонительную линию, забивать голы, создавать моменты. Мы не можем жаловаться. Думаю, пора прекратить эти разговоры про "Уэмбли". Если кто-то думает, что дело в этом, то им нужно прекратить. Мы должны вспомнить об ответственности и стараться побеждать".



"То, как мы пропустили гол, никак не связано с "Уэмбли". Думаю, это была коллективная ошибка. Мы виноваты, когда проигрываем, а когда мы побеждаем, это тоже коллективный результат, таков футбол", — цитирует Почеттино ESPN.