"Ливерпуль" выдвинул предложение по Лемару
"Ливерпуль" выдвинул предложение в 55.5 миллионов фунтов о покупке атакующего полузащитника "Монако" Тома Лемара.
Лишь на прошлой неделе главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал свое поражение в борьбе за соотечественника. По его словам, "Монако" потерял слишком много звезд этим летом, чтобы отпустить еще и Лемара.
Однако это не остановило "красных". Накануне стало известно, что они сделали запрос относительно доступности 21-летнего француза, а теперь мерсисайдский клуб и вовсе выдвинул официальное предложение о покупке Тома.
Как сообщает Sky Sports, пока "Монако" не предоставил никакого ответа — ни положительного, ни отрицательного. В данный момент монегаски обдумывают имеющиеся у них варианты.
Добавим, что Daily Mail оценивает сделанное "Ливерпулем" предложение в другую сумму — 74 млн. фунтов, что значительно больше тех 50 млн. фунтов, которые за Лемара предлагал "Арсенал".
28.08.2017 16:00
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Последние комментарии:
купят его, ввд, и кейта под след год
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Ливерпуль, купи нормального вратаря лучше
вчера Кариус при 0 ударов в створ чуть 2 раза не привёз, а Чех тем временем 3 мёртвых мяча вытащил - вот и разница между середняком и топом
Но нет, надо десятого АПЗ купить (утрирую, но тем не менее).
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https://pbs.twimg.com/media/DIUmb7xWsAEIqAY.jpg:large
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Монако, и так пол состава распродал, на вряд ли, они его продадут)
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уже наш . ббс подтвердил
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У них в защите проходной двор, а они АПЗ скупают
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спасибо, что выложили, но как бы тут Ливерпуль сделал уже 2-е предложение))
http://www.telegraph.co.uk/football/2017/08/28/liverpool-make-second-bid-646m-monacos-thomas-lemar-push-complete/
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лучше б про защиту подумали..
аби было
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Ливерпуль решил стать последним xyём, давшим в рот Лондонскому недоклубу, фу такими быть
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Именно на ту позицию которая нужна.
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Купить и еще раз поссать на Шеру.
Норм замена Коуту.
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