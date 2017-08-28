"Ливерпуль" выдвинул предложение по Лемару

"Ливерпуль" выдвинул предложение в 55.5 миллионов фунтов о покупке атакующего полузащитника "Монако" Тома Лемара.

Лишь на прошлой неделе главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал свое поражение в борьбе за соотечественника. По его словам, "Монако" потерял слишком много звезд этим летом, чтобы отпустить еще и Лемара.



Однако это не остановило "красных". Накануне стало известно, что они сделали запрос относительно доступности 21-летнего француза, а теперь мерсисайдский клуб и вовсе выдвинул официальное предложение о покупке Тома.



Как сообщает Sky Sports, пока "Монако" не предоставил никакого ответа — ни положительного, ни отрицательного. В данный момент монегаски обдумывают имеющиеся у них варианты.



Добавим, что Daily Mail оценивает сделанное "Ливерпулем" предложение в другую сумму — 74 млн. фунтов, что значительно больше тех 50 млн. фунтов, которые за Лемара предлагал "Арсенал".