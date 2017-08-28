"Ливерпуль" выдвинул предложение по Лемару

Тома Лемар "Ливерпуль" выдвинул предложение в 55.5 миллионов фунтов о покупке атакующего полузащитника "Монако" Тома Лемара.

Лишь на прошлой неделе главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал свое поражение в борьбе за соотечественника. По его словам, "Монако" потерял слишком много звезд этим летом, чтобы отпустить еще и Лемара.

Однако это не остановило "красных". Накануне стало известно, что они сделали запрос относительно доступности 21-летнего француза, а теперь мерсисайдский клуб и вовсе выдвинул официальное предложение о покупке Тома.

Как сообщает Sky Sports, пока "Монако" не предоставил никакого ответа — ни положительного, ни отрицательного. В данный момент монегаски обдумывают имеющиеся у них варианты.

Добавим, что Daily Mail оценивает сделанное "Ливерпулем" предложение в другую сумму — 74 млн. фунтов, что значительно больше тех 50 млн. фунтов, которые за Лемара предлагал "Арсенал".


Метки Лемар, Ливерпуль, Монако

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 28.08.2017 17:39 # tursa
    купят его, ввд, и кейта под след год

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  2. ko1obok 28.08.2017 17:33 # ko1obok
    Ливерпуль, купи нормального вратаря лучше
    вчера Кариус при 0 ударов в створ чуть 2 раза не привёз, а Чех тем временем 3 мёртвых мяча вытащил - вот и разница между середняком и топом
    Но нет, надо десятого АПЗ купить (утрирую, но тем не менее).

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  3. pistolero-lfc 28.08.2017 17:03 # pistolero-lfc
    https://pbs.twimg.com/media/DIUmb7xWsAEIqAY.jpg:large

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  4. second005 28.08.2017 17:02 # second005
    Монако, и так пол состава распродал, на вряд ли, они его продадут)

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  5. chr1s8rown 28.08.2017 16:48 # chr1s8rown
    уже наш . ббс подтвердил

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  6. carrick-16 28.08.2017 16:33 # carrick-16
    У них в защите проходной двор, а они АПЗ скупают

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  7. pistolero-lfc 28.08.2017 16:12 # pistolero-lfc
    спасибо, что выложили, но как бы тут Ливерпуль сделал уже 2-е предложение))

    http://www.telegraph.co.uk/football/2017/08/28/liverpool-make-second-bid-646m-monacos-thomas-lemar-push-complete/

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  8. best-fanunited 28.08.2017 16:12 # best-fanunited
    лучше б про защиту подумали..

    аби было

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  9. sisyazavr 28.08.2017 16:11 # sisyazavr
    Ливерпуль решил стать последним xyём, давшим в рот Лондонскому недоклубу, фу такими быть

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  10. gerrard08 28.08.2017 16:11 # gerrard08
    Именно на ту позицию которая нужна.

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  11. lfcmikki14 28.08.2017 16:09 # lfcmikki14
    Купить и еще раз поссать на Шеру.

    Норм замена Коуту.

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