Моуриньо недоволен атмосферой на "Олд Траффорд"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо остался недоволен поддержкой болельщиков во время субботнего матча с "Лестером".
Подопечные Моуринью набрали 9 очков из 9 возможных на старте сезона, однако португалец видит недочеты в игре своей команды. Вдобавок Жозе остался недоволен поддержкой болельщиков.
По словам Моуриньо, впервые во время матча с "Лестером" он услышал поклонников МЮ только после гола Маркуса Рэшфорда. Все остальное время Жозе удивлялся поведению фанатов.
"Я не видел первый гол, поскольку в этом время готовил Джесси Лингарда к замене. Я увидел мяч в сетке, и, наверное, впервые за матч услышал толпу. Они вели себя очень-очень тихо".
"По их реакции было легко догадаться, что мы открыли счет, но только после гола Рэшфорда я понял, что на нас собрался полный стадион", - приводит слова Моуриньо The Independent.
28.08.2017 15:00
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Последние комментарии:
МЮ выделяют большие деньги для покупки фанатов (а именно алкашню желательно лондонские)))
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Наверняка кто-то неправильно перевел его слова, т.к.болелы МЮ - самые самые в мире, если че
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Если бы на Марс приземлился космонавт, то там он бы увидел фаната манчестер юнайтед. Ведь в Марсе тоже нет атмосферы...
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Начинается)) Фанаты му крепитесь
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Переводчик вообще в курсе, что на домашние игры в Англии ходят в основном приезжие? Только выездные фанаты шумят на трибунах.
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Горит.
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Начинает ссать на своих. Все в лучших традициях муму. На очереди увольнение
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считай забацал чемпик, с грохотом и сиянием, на рекорд пойдет, и в лч постарается
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по графику идет
только чемп не возьмет
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физрук в обоссаной библиотеке
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