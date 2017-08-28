Моуриньо недоволен атмосферой на "Олд Траффорд"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо остался недоволен поддержкой болельщиков во время субботнего матча с "Лестером".

Подопечные Моуринью набрали 9 очков из 9 возможных на старте сезона, однако португалец видит недочеты в игре своей команды. Вдобавок Жозе остался недоволен поддержкой болельщиков.

По словам Моуриньо, впервые во время матча с "Лестером" он услышал поклонников МЮ только после гола Маркуса Рэшфорда. Все остальное время Жозе удивлялся поведению фанатов.

"Я не видел первый гол, поскольку в этом время готовил Джесси Лингарда к замене. Я увидел мяч в сетке, и, наверное, впервые за матч услышал толпу. Они вели себя очень-очень тихо".

"По их реакции было легко догадаться, что мы открыли счет, но только после гола Рэшфорда я понял, что на нас собрался полный стадион", - приводит слова Моуриньо The Independent.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 28.08.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1235

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Последние комментарии:




  1. baurlfc78 28.08.2017 15:33 # baurlfc78
    МЮ выделяют большие деньги для покупки фанатов (а именно алкашню желательно лондонские)))

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  2. mu20kgz 28.08.2017 15:33 # mu20kgz
    Наверняка кто-то неправильно перевел его слова, т.к.болелы МЮ - самые самые в мире, если че

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  3. pistolero-lfc 28.08.2017 15:17 # pistolero-lfc
    Если бы на Марс приземлился космонавт, то там он бы увидел фаната манчестер юнайтед. Ведь в Марсе тоже нет атмосферы...

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  4. skydreams 28.08.2017 15:16 # skydreams
    Начинается)) Фанаты му крепитесь

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  5. fc-oil 28.08.2017 15:15 # fc-oil
    Переводчик вообще в курсе, что на домашние игры в Англии ходят в основном приезжие? Только выездные фанаты шумят на трибунах.

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  6. reeker 28.08.2017 15:13 # reeker
    Горит.

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  7. batsmashina 28.08.2017 15:08 # batsmashina
    Начинает ссать на своих. Все в лучших традициях муму. На очереди увольнение

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  8. osivori 28.08.2017 15:08 # osivori
    считай забацал чемпик, с грохотом и сиянием, на рекорд пойдет, и в лч постарается

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  9. mr-terry 28.08.2017 15:01 # mr-terry
    по графику идет
    только чемп не возьмет

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  10. the-specia10ne 28.08.2017 15:01 # the-specia10ne
    физрук в обоссаной библиотеке

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