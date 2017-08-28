Моуриньо недоволен атмосферой на "Олд Траффорд"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо остался недоволен поддержкой болельщиков во время субботнего матча с "Лестером".

Подопечные Моуринью набрали 9 очков из 9 возможных на старте сезона, однако португалец видит недочеты в игре своей команды. Вдобавок Жозе остался недоволен поддержкой болельщиков.



По словам Моуриньо, впервые во время матча с "Лестером" он услышал поклонников МЮ только после гола Маркуса Рэшфорда. Все остальное время Жозе удивлялся поведению фанатов.



"Я не видел первый гол, поскольку в этом время готовил Джесси Лингарда к замене. Я увидел мяч в сетке, и, наверное, впервые за матч услышал толпу. Они вели себя очень-очень тихо".



"По их реакции было легко догадаться, что мы открыли счет, но только после гола Рэшфорда я понял, что на нас собрался полный стадион", - приводит слова Моуриньо The Independent.