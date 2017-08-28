Анри: "Зачем Санчесу оставаться в таком "Арсенале"?

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри не понимает, зачем плеймейкеру Алексису Санчесу оставаться на "Эмирейтс".

Накануне Санчес провел своей первый матч в новом сезоне, но для "канониров" он сложился просто отвратительно: команда Арсена Венгера проиграла "Ливерпулю" со счетом 4:0 и не нанесла ни одного удара в створ ворот.



Известно, что Алексис не подписывает новый контракт с "канонирами" и всячески порывается сменить клуб. Анри не понимает, зачем чилийцу оставаться в команде, которая проигрывает прямому конкуренту с разницей в четыре мяча.



"Зачем есть оставаться в "Арсенале" после такого разгрома? Вот почему он и Окслейд-Чемберлен не продлевают свои контракты".



"За игрой "Арсенала" было невозможно наблюдать, в какой-то момент мне вообще хотелось уйти. Я не чувствую связи с командой, и, думаю, большинство болельщиков тоже. Вот в чем их главная проблема".



"Игроки "Арсенала" находятся в зоне комфорта, они давно позабыли про соревновательный момент. Если они хотят чего-то добиться, им нужно поменять отношение к делу", - цитирует Анри Sky Sports.