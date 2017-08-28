Анри: "Зачем Санчесу оставаться в таком "Арсенале"?
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри не понимает, зачем плеймейкеру Алексису Санчесу оставаться на "Эмирейтс".
Накануне Санчес провел своей первый матч в новом сезоне, но для "канониров" он сложился просто отвратительно: команда Арсена Венгера проиграла "Ливерпулю" со счетом 4:0 и не нанесла ни одного удара в створ ворот.
Известно, что Алексис не подписывает новый контракт с "канонирами" и всячески порывается сменить клуб. Анри не понимает, зачем чилийцу оставаться в команде, которая проигрывает прямому конкуренту с разницей в четыре мяча.
"Зачем есть оставаться в "Арсенале" после такого разгрома? Вот почему он и Окслейд-Чемберлен не продлевают свои контракты".
"За игрой "Арсенала" было невозможно наблюдать, в какой-то момент мне вообще хотелось уйти. Я не чувствую связи с командой, и, думаю, большинство болельщиков тоже. Вот в чем их главная проблема".
"Игроки "Арсенала" находятся в зоне комфорта, они давно позабыли про соревновательный момент. Если они хотят чего-то добиться, им нужно поменять отношение к делу", - цитирует Анри Sky Sports.
28.08.2017 14:00
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Последние комментарии:
Играем как унылый середняк. Зато теперь новые соперники - эвертон, вэст хэм, хаддерсфилд и тотенхем. Шпоры даже лучше играют. Санчес с аочем уйдут и будем долгие годы а середине таблицы. Заебало. Венгераут.
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Чемп еще только начался, а Венгераут.
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Всё правильно. Такому топу как Санчес, не место в середняке.
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кризис продолжается. претензии анри по делу.
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Даже лигенда ссыт на вулвич и гейгуннеров.
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Санчо в Сити может уйти
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санчез сам был днищем. . уелбек норм отыграл
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америку открыл латинскую
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Рыба гниет с головы, еслеб это был МЮ Фергюсона, в Озила полетел бы пакет с бутсами, всю защиту погнали бы на очки на все выходные, а полузащита отгребла бы так, что они бы с переломанными ногами по полю за троих отрабатывали.
Не понятно до сих пор, что венхер делал в межсезонке, что бы хоть как то изменить ситуацию.
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все ссут на ггунеров
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Зачем наемнику работать за меньшие деньги?
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конониров вообще не жалко. слишком много кукарекающих пидарасов было на сайте, десятки и сотни, во главе с самиром. И очень приятная кривая - ЛЧ > унижения > 5 место > ЛЕ > уходы лидеров > загон под шконарь местных гг. что насосали - то и получили. Наслаждайся игрой Арсенала, Андрюша)
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Анри хорош, рубит правду матку (матку щеры).
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Зачем есть оставаться в "Арсенале"
топовый перевод
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без Легенды - вообще никакие
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