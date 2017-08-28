Анри: "Зачем Санчесу оставаться в таком "Арсенале"?

Алексис Санчес Легенда "Арсенала" Тьерри Анри не понимает, зачем плеймейкеру Алексису Санчесу оставаться на "Эмирейтс".

Накануне Санчес провел своей первый матч в новом сезоне, но для "канониров" он сложился просто отвратительно: команда Арсена Венгера проиграла "Ливерпулю" со счетом 4:0 и не нанесла ни одного удара в створ ворот.

Известно, что Алексис не подписывает новый контракт с "канонирами" и всячески порывается сменить клуб. Анри не понимает, зачем чилийцу оставаться в команде, которая проигрывает прямому конкуренту с разницей в четыре мяча.

"Зачем есть оставаться в "Арсенале" после такого разгрома? Вот почему он и Окслейд-Чемберлен не продлевают свои контракты".

"За игрой "Арсенала" было невозможно наблюдать, в какой-то момент мне вообще хотелось уйти. Я не чувствую связи с командой, и, думаю, большинство болельщиков тоже. Вот в чем их главная проблема".

"Игроки "Арсенала" находятся в зоне комфорта, они давно позабыли про соревновательный момент. Если они хотят чего-то добиться, им нужно поменять отношение к делу", - цитирует Анри Sky Sports.



Метки Анри, Арсенал, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 28.08.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 3566

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Последние комментарии:




  1. element-ekb 28.08.2017 15:24 # element-ekb
    Играем как унылый середняк. Зато теперь новые соперники - эвертон, вэст хэм, хаддерсфилд и тотенхем. Шпоры даже лучше играют. Санчес с аочем уйдут и будем долгие годы а середине таблицы. Заебало. Венгераут.

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  2. fc-oil 28.08.2017 15:16 # fc-oil
    Чемп еще только начался, а Венгераут.

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  3. reeker 28.08.2017 15:12 # reeker
    Всё правильно. Такому топу как Санчес, не место в середняке.

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  4. shimane 28.08.2017 14:46 # shimane
    кризис продолжается. претензии анри по делу.

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  5. fc-zenit 28.08.2017 14:43 # fc-zenit
    Даже лигенда ссыт на вулвич и гейгуннеров.

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  6. mancunia-planet 28.08.2017 14:32 # mancunia-planet
    Санчо в Сити может уйти

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  7. chr1s8rown 28.08.2017 14:26 # chr1s8rown
    санчез сам был днищем. . уелбек норм отыграл

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  8. tursa 28.08.2017 14:23 # tursa
    америку открыл латинскую

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  9. parlor3 28.08.2017 14:21 # parlor3
    Рыба гниет с головы, еслеб это был МЮ Фергюсона, в Озила полетел бы пакет с бутсами, всю защиту погнали бы на очки на все выходные, а полузащита отгребла бы так, что они бы с переломанными ногами по полю за троих отрабатывали.
    Не понятно до сих пор, что венхер делал в межсезонке, что бы хоть как то изменить ситуацию.

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  10. gringo1990 28.08.2017 14:14 # gringo1990
    все ссут на ггунеров

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  11. akadam 28.08.2017 14:11 # akadam
    Зачем наемнику работать за меньшие деньги?

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  12. spartan 28.08.2017 14:11 # spartan
    конониров вообще не жалко. слишком много кукарекающих пидарасов было на сайте, десятки и сотни, во главе с самиром. И очень приятная кривая - ЛЧ > унижения > 5 место > ЛЕ > уходы лидеров > загон под шконарь местных гг. что насосали - то и получили. Наслаждайся игрой Арсенала, Андрюша)

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  13. paul-shark 28.08.2017 14:06 # paul-shark
    Анри хорош, рубит правду матку (матку щеры).

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  14. farot 28.08.2017 14:03 # farot
    Зачем есть оставаться в "Арсенале"

    топовый перевод

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  15. sobersid 28.08.2017 14:02 # sobersid
    без Легенды - вообще никакие

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