Светская хроника за понедельник

"Манчестер Сити" готов заплатить за Лионеля Месси 275 миллионов фунтов. Самир Насри улетел в Турцию. Пол Гаскойн рассказал о своей пикантной традиции. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Арсенал" готов выплатить 75 миллионов фунтов отступных за полузащитника "Реала" Марко Асенсио. (Daily Express)



До закрытия трансферного окна "Арсенал" продаст Кирана Гиббса, Шкодрана Мустафи, Алекса Окслейд-Чемберлена и Лукаса Переса. (The Telegraph)



Нападающий Алексис Санчес готов остаться в "Арсенале", если клуб предложит ему зарплату в 400 тыс. фунтов в неделю. (Daily Star)



"Манчестер Сити" готов потратить 100 млн. фунтов в остатке лета на приобретение Санчеса и защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса. (Daily Star)



"Манчестер Юнайтед" предложил 92 млн. фунтов за вингера "Реала" Гарета Бэйла. (Daily Star)



"Барселона" видит в нападающем "Юнайтед" Маркусе Рэшфорде потенциальную замену для Луиса Суареса. (Daily Star)



"Ливерпуль" дал время "Барселоне" до понедельника, чтобы согласовать трансфер полузащитника Филиппе Коутиньо. (Onda Cero)



Нападающий "Челси" Лоик Реми может перейти в "Кальяри" или "Лас-Пальмас". (Daily Mail)



"Эвертон" проявляет интерес к нападающему "Лестера" Джейми Варди, виды на которого имеет и "Челси". 30-летний англичанин оценивается в 40 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" готов отпустить нападающего Винсента Янссена из клуба. (Evening Standard)



"Стоук" согласовал приобретение защитника "Тоттенхэма" Кевина Виммера за 15 млн. фунтов. (Sky Sports)



Вопреки слухам в прессе, "Вест Хэм" все еще сохраняет надежду приобрести полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью. (The Sun)



"Монако", "Ньюкасл" и "Брайтон" сражаются за нападающего "Интера" Стевана Йоветича. (Sky Sports)



Нападающий "Цюриха" Рафаэль Двамена не прошел медицинское обследование в "Брайтоне", поэтому его трансфер стоимостью 10 млн. фунтов отменяется. (Daily Mail)







Другое



Руководство "Кристал Пэлас" задумалось о расставании со своим тренером Франком Де Буром уже спустя три тура после начала сезона. (The Guardain)



Футбольные агенты заработали 1.5 млрд. фунтов с английских клубов за последние шесть лет. (Daily Mail)



Рулевой "Сити" Хосеп Гвардиола назвал "Наполи", своего соперника по групповому этапу Лиги Чемпионов, одной из трех лучших команд Европы на данный момент по качеству игры. (Sky Sports)



В ходе переговоров с руководством клуба наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес согласился "заткнуться и делать свою работу" после многочисленных жалоб на недостаточное усиление. (Daily Mirror)



Отец полузащитника "Эвертона" Мохамеда Бешича, имеющий проблемы с алкогольной зависимостью и азартными играми, получил два пулевых ранения в Боснии и сейчас находится в госпитале. (Faktor)