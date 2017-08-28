"Лестер" перебил предложение "Сити" по Эвансу

Джонни Эванс "Лестер" собирается перехватить у "Манчестер Сити" защитника Джонни Эванса и предложил за игрока "Вест Бромвича" уже 23 миллиона фунтов.

На прошлой неделе стало известно, что "дрозды" отклонили два предложения "горожан" о покупке Эванса, одно из которых составило 18 миллионов фунтов. Ожидается, что до закрытия трансферного окна "Сити" вернется за Джонни.

Если клуб с "Этихад" позволит себе промашку, перехватить 29-летнего игрока сможет "Лестер". Сегодня "лисы" предложили за Эванса 23 миллиона фунтов, утверждает BBC.

Отметим, что в начале августа "Лестер" рассчитывал купить Джонни по сниженной цене, однако "Вест Бром" отказался от 10 миллионов фунтов. Сам Эванс в данный момент восстанавливается от травмы, а вопрос с будущим переложил на своего агента.



Метки Вест Бромвич, Лестер, Эванс

Автор foxmcfc   

Дата 28.08.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. fuckyeah 28.08.2017 12:53 # fuckyeah
    Плять Сахо купите за 25 млн фунтов

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  2. makeewadim 28.08.2017 12:47 # makeewadim
    Прям батл этого ТО, мбапе - недоумевает

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  3. yamateh 28.08.2017 12:01 # yamateh
    Что нашли в этом косячнике не пойму?

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