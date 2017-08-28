Клопп: "100 процентов, что Миньоле сыграет против "Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал "на 100 процентов", что в следующем матче Симон Миньоле вернется в ворота.

За считанные часы до воскресного матча Премьер-Лиги против "Арсенала" стало известно, что Клопп неожиданно решил предоставить отдых Миньоле, который сыграл каждую минуту всех предыдущих поединков "красных" в этом сезоне.



Лорис Кариус, которому было оказано доверие тренера, имел не так много работы против "канониров", но все же сохранил свои ворота на замке и помог "Ливерпулю" отпраздновать яркую победу со счетом 4:0.



После матча Клопп объяснил мотивы своего поступка, заверив, что против "Манчестер Сити" после международного перерыва сыграет Миньоле.



"100 процентов, что Симон сыграет против "Сити".



"Голкиперы испытывают напряжение другого рода. Оно не физическое. Оно психологическое. Перед началом сезона мы говорили, что хотим обладать тремя по-настоящему сильными голкиперами. Симон явный первый номер. Он выиграл гонку во время предсезонного периода. На него всегда можно положиться".



"Вчера я сказал ему о своем решении, и это не так, что он обнял меня и сказал: "Спасибо, босс, я согласен с тобой". Однако я захотел так поступить, предоставив ему отдых и позволив Лорису сыграть этот матч. Лорис сделал много хороший вещей. Иногда он был чересчур спокоен, но нам все нужно привыкнуть играть в напряженных ситуациях. Он хорошо справился с работой, и я рад этому", — цитирует Клоппа The Telegraph.