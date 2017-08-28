Чех завершил бы карьеру, если бы не верил в "Арсенал"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех заявил, что завершил бы карьеру, если бы не верил в победу "канониров" в Премьер-Лиге.

Накануне команда Арсена Венгера получила впечатляющий психологический удар, проиграв на выезде "Ливерпулю" со счетом 4:0. Чех назвал это поражение "неприемлемым", но от борьбы за титул не отказывается все равно.



"Такое поражение просто недопустимо для команды, которую мы собрали у себя. Да, вы можете проиграть 4:0, если вам не особо повезло с реализацией. Но играть так недопустимо".



"Положительный момент в том, что у нас еще куча времени и матчей, чтобы ответить. Если бы я не верил, что мы можем выиграть титул, я бы, наверное, ушел из футбола. У этой команды есть все, чтобы выиграть Премьер-Лигу", - сообщил Чех Daily Mail.