Чех завершил бы карьеру, если бы не верил в "Арсенал"

Петр Чех Голкипер "Арсенала" Петр Чех заявил, что завершил бы карьеру, если бы не верил в победу "канониров" в Премьер-Лиге.

Накануне команда Арсена Венгера получила впечатляющий психологический удар, проиграв на выезде "Ливерпулю" со счетом 4:0. Чех назвал это поражение "неприемлемым", но от борьбы за титул не отказывается все равно.

"Такое поражение просто недопустимо для команды, которую мы собрали у себя. Да, вы можете проиграть 4:0, если вам не особо повезло с реализацией. Но играть так недопустимо".

"Положительный момент в том, что у нас еще куча времени и матчей, чтобы ответить. Если бы я не верил, что мы можем выиграть титул, я бы, наверное, ушел из футбола. У этой команды есть все, чтобы выиграть Премьер-Лигу", - сообщил Чех Daily Mail.



Метки Арсенал, Чех

Автор foxmcfc   

Дата 28.08.2017 10:00

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  1. catalonia 28.08.2017 10:30 # catalonia
    Верит в Венгера. Отчаянный

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  2. akadam 28.08.2017 10:27 # akadam
    Удивил вчера, выбивая мяч черепушкой. Страховой агент, наверное, микроинфаркт пережил.

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  3. paul-shark 28.08.2017 10:20 # paul-shark
    Фото ))

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