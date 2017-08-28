Чех завершил бы карьеру, если бы не верил в "Арсенал"
Голкипер "Арсенала" Петр Чех заявил, что завершил бы карьеру, если бы не верил в победу "канониров" в Премьер-Лиге.
Накануне команда Арсена Венгера получила впечатляющий психологический удар, проиграв на выезде "Ливерпулю" со счетом 4:0. Чех назвал это поражение "неприемлемым", но от борьбы за титул не отказывается все равно.
"Такое поражение просто недопустимо для команды, которую мы собрали у себя. Да, вы можете проиграть 4:0, если вам не особо повезло с реализацией. Но играть так недопустимо".
"Положительный момент в том, что у нас еще куча времени и матчей, чтобы ответить. Если бы я не верил, что мы можем выиграть титул, я бы, наверное, ушел из футбола. У этой команды есть все, чтобы выиграть Премьер-Лигу", - сообщил Чех Daily Mail.
28.08.2017 10:00
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Верит в Венгера. Отчаянный
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