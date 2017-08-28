Конте отпустит Азара в сборную Бельгии

Главный тренер "Челси" Антонио Конте согласился отпустить плеймейкера Эдена Азара в сборную Бельгии.

Узнав, что недолеченный Азар попал в список приглашенных на ближайшие матчи бельгийцев, Конте бурно отреагировал на это решение в пятницу. После звонка Роберто Мартинесу итальянец сменил гнев на милость и согласился отпустить Эдена в распоряжение национальной команды.



"Мы поговорили с Роберто на эту тему, и теперь я думаю, что Азару будет даже полезно съездить в национальную команду и потренироваться. Возможно, он даже сыграет с Гибралтаром в четверг".



"Я сказал Роберто, что он всегда может рассчитывать на мою помощь. Я тоже был тренером национальной сборной и понимаю, насколько непростая у него работа. Мы уже поговорили с Эденом, и он рад, что поедет в национальную команду".



"Самое главное, чтобы он продолжал упорно работать и прибавлял. Возможно, после международной паузы мы уже сможем включить его в заявку на матч, и он станет для нас сродни новому игроку", - цитирует Конте The Independent.