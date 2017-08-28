Конте отпустит Азара в сборную Бельгии

Эден Азар Главный тренер "Челси" Антонио Конте согласился отпустить плеймейкера Эдена Азара в сборную Бельгии.

Узнав, что недолеченный Азар попал в список приглашенных на ближайшие матчи бельгийцев, Конте бурно отреагировал на это решение в пятницу. После звонка Роберто Мартинесу итальянец сменил гнев на милость и согласился отпустить Эдена в распоряжение национальной команды.

"Мы поговорили с Роберто на эту тему, и теперь я думаю, что Азару будет даже полезно съездить в национальную команду и потренироваться. Возможно, он даже сыграет с Гибралтаром в четверг".

"Я сказал Роберто, что он всегда может рассчитывать на мою помощь. Я тоже был тренером национальной сборной и понимаю, насколько непростая у него работа. Мы уже поговорили с Эденом, и он рад, что поедет в национальную команду".

"Самое главное, чтобы он продолжал упорно работать и прибавлял. Возможно, после международной паузы мы уже сможем включить его в заявку на матч, и он станет для нас сродни новому игроку", - цитирует Конте The Independent.



Метки Азар, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 28.08.2017 09:00

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  1. akadam 28.08.2017 10:30 # akadam
    Играть не будет. Оправдывают поездку к родственникам.

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  2. gringo1990 28.08.2017 10:20 # gringo1990
    блять зп так не жду как возвращение Хазарда на поле

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  3. danny949494 28.08.2017 09:14 # danny949494
    Пусть там форму набирает.

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  4. dred 28.08.2017 09:06 # dred
    Как бы не сломали на тренировке

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