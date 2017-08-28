Невилл посоветовал "Арсеналу" продать всю полузащиту
Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что "Арсеналу" не станет хуже, если главный тренер Арсен Венгер продаст всех полузащитников.
В воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" Месут Озил, Гранит Джака и Аарон Рэмси совершили целый ряд ошибок, которые напрямую поспособствовали разгрому 4:0.
Еще по ходу первого тайма игры на "Энфилде" Невилл посоветовал "канонирам" расстаться со всей этой троицей. Гари уверен, что хуже "Арсеналу" точно не станет.
"Я в бешенстве от их игры, смотреть на них просто невозможно. Будь моя воля, я выставил бы их всех на трансфер. Я не фанат "Ливерпуля", но этот "Арсенал" заслужил унижения", - сообщил Невилл.
28.08.2017 08:00
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Последние комментарии:
Команда без характера и яйц. Как еще у их фанатов язык поворачивается претендовать на титул "короли Лондона". Лохи. Еще и мой пресс погорел
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место во второй десятке гарантировано ...ниже Хаддерсфилда
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Эксперт!
Холдинг стоит и смотрит как бьют, не делая движения в сторону мяча и это в своей штрафной.
Только озил может играть плеймейкера, Санчеза заменили, в итоге на поле озил, три наконечника Жиру, Ляказет и Вэлбэк + куча бегунков.
Ска, Венгер вообще на что расчитывает с такими заменами??!!
Если продадут Чемберлена - просто мрак
+ Мустафи уходит в аренду
Вангую, дикий всос Арсенала в этом сезоне.
И дичайший позор старому маразматику, который уже 100% перечеркнет все то, что он сделал хорошего для клуба.
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Будто с защитой все хорошо. Проблема Венгер. И Озил и Ремзи могут играть, и все адекватные болельщики это знают. Проблема сидит на лавке в белой рубахе и в убогом красном галстуке.
Защита дно, а он играет по схеме 3 защитника.
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Эксперт Гари Невилл.
Жалко он не был экспертом когда играл в футбол сам или тренеровал Валенсию.
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Так глаз радовался, когда Вийналдум ронял Рэмси - прям жалкое зрелище
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Достаточно уволить одного тренера
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самый днарь в матче был Холдинг....... просто дноооооо. Когда уже что-то изменится..........????
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