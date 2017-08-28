Невилл посоветовал "Арсеналу" продать всю полузащиту

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что "Арсеналу" не станет хуже, если главный тренер Арсен Венгер продаст всех полузащитников.

В воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" Месут Озил, Гранит Джака и Аарон Рэмси совершили целый ряд ошибок, которые напрямую поспособствовали разгрому 4:0.



Еще по ходу первого тайма игры на "Энфилде" Невилл посоветовал "канонирам" расстаться со всей этой троицей. Гари уверен, что хуже "Арсеналу" точно не станет.



"Я в бешенстве от их игры, смотреть на них просто невозможно. Будь моя воля, я выставил бы их всех на трансфер. Я не фанат "Ливерпуля", но этот "Арсенал" заслужил унижения", - сообщил Невилл.