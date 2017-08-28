Невилл посоветовал "Арсеналу" продать всю полузащиту

Месут Озил Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что "Арсеналу" не станет хуже, если главный тренер Арсен Венгер продаст всех полузащитников.

В воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" Месут Озил, Гранит Джака и Аарон Рэмси совершили целый ряд ошибок, которые напрямую поспособствовали разгрому 4:0.

Еще по ходу первого тайма игры на "Энфилде" Невилл посоветовал "канонирам" расстаться со всей этой троицей. Гари уверен, что хуже "Арсеналу" точно не станет.

"Я в бешенстве от их игры, смотреть на них просто невозможно. Будь моя воля, я выставил бы их всех на трансфер. Я не фанат "Ливерпуля", но этот "Арсенал" заслужил унижения", - сообщил Невилл.



Метки Арсенал, Невилл

Автор foxmcfc   

Дата 28.08.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 4292

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gringo1990 28.08.2017 10:17 # gringo1990
    Команда без характера и яйц. Как еще у их фанатов язык поворачивается претендовать на титул "короли Лондона". Лохи. Еще и мой пресс погорел

    (ответить)

  2. agecenter 28.08.2017 09:35 # agecenter
    место во второй десятке гарантировано ...ниже Хаддерсфилда

    (ответить)

  3. sellman 28.08.2017 09:33 # sellman
    Эксперт!

    Холдинг стоит и смотрит как бьют, не делая движения в сторону мяча и это в своей штрафной.

    Только озил может играть плеймейкера, Санчеза заменили, в итоге на поле озил, три наконечника Жиру, Ляказет и Вэлбэк + куча бегунков.
    Ска, Венгер вообще на что расчитывает с такими заменами??!!

    Если продадут Чемберлена - просто мрак
    + Мустафи уходит в аренду

    Вангую, дикий всос Арсенала в этом сезоне.
    И дичайший позор старому маразматику, который уже 100% перечеркнет все то, что он сделал хорошего для клуба.

    (ответить)

  4. royalgunner 28.08.2017 09:04 # royalgunner
    Будто с защитой все хорошо. Проблема Венгер. И Озил и Ремзи могут играть, и все адекватные болельщики это знают. Проблема сидит на лавке в белой рубахе и в убогом красном галстуке.
    Защита дно, а он играет по схеме 3 защитника.

    (ответить)

  5. charmk 28.08.2017 08:45 # charmk
    Эксперт Гари Невилл.
    Жалко он не был экспертом когда играл в футбол сам или тренеровал Валенсию.

    (ответить)

  6. merseysider1892 28.08.2017 08:44 # merseysider1892
    Так глаз радовался, когда Вийналдум ронял Рэмси - прям жалкое зрелище

    (ответить)

  7. dragonishka 28.08.2017 08:38 # dragonishka
    Достаточно уволить одного тренера

    (ответить)

  8. maharadja 28.08.2017 08:06 # maharadja
    самый днарь в матче был Холдинг....... просто дноооооо. Когда уже что-то изменится..........????

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: